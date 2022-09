Tutte pazze per Can Yaman ospite di Amici 22, Alessandra Celentano: “È lui il mio fidanzato” Nel primo appuntamento di Amici 22 è Can Yaman ad assegnare le prime maglie, il suo ingresso ha infiammato lo studio: le Maestre non hanno nascosto il loro interesse. “È lui il mio fidanzato” ha detto la Celentano, Cuccarini: “Anche le altre non disdegnano”.

A cura di Gaia Martino

Il primo appuntamento di Amici 22 è partito con Maria De Filippi che ha presentato il nuovo tavolo degli insegnanti. La prima a cui si è rivolta è Alessandra Celentano e insieme hanno subito regalato al pubblico la prima gag divertente. Prima con la domanda sull'estate trascorsa – "Ti sei fidanzata?" le ha chiesto – poi con l'ingresso di Can Yaman che ha riscaldato lo studio. "Con lui" l'epica risposta dell'insegnante di ballo, veterana del programma.

Alessandra Celentano confessa di avere un fidanzato

Ad inizio puntata, Maria De Filippi nel salutare Alessandra Celentano si è subito interessata nel conoscere i dettagli sulla sua estate. Da tempo la padrona di casa si diverte a stuzzicare la prof di ballo sulla sua vita privata: "Ti sei fidanzata?" le ha chiesto, "Si, mi sono fidanzata. Lui lo sa" ha replicato la Celentano sorridente tra gli applausi del pubblico.

Sempre stata riservata riguardo il suo privato, è la prima volta che si sbilancia sui suoi sentimenti dopo il matrimonio naufragato con Angelo Tramentozzi, analista finanziario e maestro di karaté, con il quale è rimasta in buoni rapporti.

L'ingresso di Can Yaman ad Amici 22

Tra gli ospiti del primo appuntamento di Amici, dopo Luigi Strangis, anche Can Yaman. L'attore presto su Canale 5 con Francesca Chillemi, entrambi protagonisti di Viola come il mare, ha fatto il suo ingresso in studio con il compito di assegnare le prime maglie. "Decisamente non bravo, ma soprattutto decisamente brutto" ha scherzato Maria de Filippi nel presentarlo. Tra le urla delle fan presenti, anche quelle delle Maestre. E così è nato il nuovo siparietto: "Ti volevo presentare una signora che non sa come dirlo, è pazza di te" ha detto la padrona di casa all'attore rivolgendosi alla Celentano che ha subito risposto "Era lui il fidanzato di cui ti parlavo prima". A chiudere la gag anche la Cuccarini che sorridendo ha confessato: "Anche le altre non disdegnano".