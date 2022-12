Tra Alfonso Signorini e Adriana Volpe nessun rancore: la foto della reunion in montagna Adriana Volpe e Alfonso Signorini si sono incontrati al Vip Champion a Cortina D’Ampezzo. I due hanno scattato una foto insieme. I malumori per la mancata conferma nel ruolo di opinionista, sono ormai solo un ricordo per la conduttrice.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A Cortina D'Ampezzo si sta tenendo l'undicesima edizione del Vip Champion, una parata di volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport che si sfidano sulla neve. Tra i presenti anche Adriana Volpe, che all'evento ha avuto modo di rivedere Alfonso Signorini.

La foto di Alfonso Signorini e Adriana Volpe

Adriana Volpe sta documentando sul suo profilo Instagram, il suo soggiorno a Cortina, nel corso del quale sta avendo modo di incontrare alcuni volti noti provenienti anche dal Grande Fratello Vip, come le sorelle Jessica e Clarissa Hailé Selassié. Tra la neve, però, si è anche imbattuta in una vecchia conoscenza: Alfonso Signorini. Così, i due hanno scattato una foto insieme. Sorrisi e volti distesi sembrano dimostrare che tra i due non ci sia alcun rancore.

Il loro rapporto dopo il Grande Fratello Vip

Adriana Volpe non ha mai nascosto che sarebbe tornata volentieri al Grande Fratello Vip nel ruolo di opinionista. La mancata riconferma è stata una delusione per lei, che aveva affrontato quell'esperienza con tanta passione. Come da lei raccontato in un'intervista rilasciata a Fanpage.it, però, il conduttore Alfonso Signorini le aveva fatto un'altra proposta:

Ho ricevuto una telefonata da Alfonso che mi diceva: "Io ho le idee molto chiare, vorrei Sonia Bruganelli come opinionista e te dentro la casa". La sua richiesta mi ha spiazzato anche perché Alfonso conosce la mia storia personale e familiare. Aspettavo la telefonata di Alfonso, ma per essere riconfermata come opinionista e non per rientrare nella casa come concorrente.

Così, decise di dire di no e quanto al rapporto con Alfonso Signorini spiegò: "Siamo rimasti in buoni rapporti, posto che la mia risposta è stata no, poi non ci siamo più sentiti. Lui non ha insistito ovviamente, perché quando gli ho messo davanti la realtà, ha capito".