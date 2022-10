Tonno-gate, Pamela Prati nasconde le scatolette e il gruppo la attacca Pamela Prati contro tutti al Grande Fratello Vip per le scatolette di tonno conservate: “Non si fa così”. Lei dopo piange.

Al Grande Fratello Vip non c'è stato solo il caso Marco Bellavia ma c'è stato anche un caso Pamela Prati. Un problema quello della vippona che avrebbe mangiato a discapito di altri. Lo scontro più accesso è tra la Prati e tra Luca Salatino. Successivamente lo scontro si è allargato anche con Patrizia Rossetti e con Giovanni Ciacci. E chissà che alla fine non ci sia bisogno ancora una volta di un taxi. Il tonno-gate è esploso: Pamela Prati è stata accusata di mettere da parte per se stessa le scatolette di tonno

La lite con il gruppo della casa

"Che è successo con ‘sto tonno?" chiede Luca Salatino. Pamela: "Guarda che c'è scritto qua…Pamela!". "Erano due giorni che stavamo senza olio" accusa Luca. Ma la questione dell'olio ritorna anche in uno scontro più acceso con tutto il resto della casa, in particolare con Giovanni Ciacci e Patrizia Rossetti che la accusano di nascondersi le cose. "Vorrà dire che da oggi non farò più né pranzo e né cena", è la reazione rabbiosa di Pamela Prati.

Pamela Prati chiede scusa

Pamela Prati poi lo ammette: "Se io voglio mettermi una scatoletta di tonno da parte, per conto mio, scusate?". Ma Patrizia Rossetti stigmatizza questo comportamento, Pamela Prati alla fine chiede scusa. Ma qualcosa si è rotto tra i già delicati equilibri della casa. In seguito alla discussione è arrivato anche il primo vero momento di sconforto di Pamela Prati, che si è chiusa in un angolo della casa molto offesa. Carolina le va incontro: "Non te la prendere e non dare soddisfazione a loro". Colpita dal dispiacere, Pamela Prati ha cominciato a piangere. A nulla sono servite le parole di conforto.

Questa sera, nella puntata più importante per questa edizione molto probabilmente, vedremo Alfonso Signorini tenere proprio Pamela Prati sulla graticola. Come finirà quest'altra brutta storia?