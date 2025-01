video suggerito

Toni Servillo lascia Domenica In a causa di un ritardo in scaletta, Mara Venier: "Si è arrabbiato? Colpa mia" Toni Servillo abbandona lo studio prima di entrare in diretta a causa di impegni teatrali. Sarebbe dovuto essere ospite insieme a Ficarra e Picone. Le scuse di Mara Venier: "È colpa mia".

Una Domenica In nel caos per un ritardo in scaletta. Toni Servillo era annunciato come ospite insieme a Ficarra e Picone, per presentare il nuovo film di Roberto Andò "L'abbaglio", ma al momento di entrare nello studio Mara Venier si è ritrovata con la sola coppia siciliana. Il motivo? Il ritardo in scaletta ha purtroppo costretto l'attore casertano a lasciare lo studio per dirigersi al Teatro Argentina. Sconcerto e dispiacere negli occhi di Mara Venier: "Chiedo scusa! Ma si è arrabbiato?"

Le parole di Mara Venier

La puntata era partita con un’atmosfera leggera grazie all’astrologo Paolo Fox e con diverse coppie ospiti, impegnati in un dibattito sulle affinità zodiacali. Magari anche questo, tra una risata e una previsione astrale, tra una canzone e l'altra, il segmento ha finito per sforare e ha creato il ritardo in scaletta per gli ospiti successivi. Così, quando Ficarra e Picone sono entrati in studio, per prima cosa hanno spiegato l'assenza di Toni Servillo:

Era qui con noi, ma è dovuto andare via perché aveva un impegno e visto che ci sono stati troppi ritardi, non poteva rimanere oltre.

A questo punto, Mara Venier si agita:

Pensavo dovesse andare via per le 16.15, invece erano le 15.45. Mo’ vado al teatro Argentina e lo aspetto all'uscita. Ma era arrabbiato? Speriamo di no.

L'intervento telefonico di Toni Servillo

Toni Servillo era in scena con lo spettacolo Tre modi per non morire al teatro Argentina, previsto come da prassi al tardo pomeriggio, quindi meno di un’ora dopo. L'attore de La Grande Bellezza e È stata la mano di Dio (che tornerà a essere diretto da Paolo Sorrentino in La Grazia) è intervenuto al telefono poco dopo, e Mara Venier ha chiesto scusa: "Io ti chiedo scusa, c’è stato un errore di comunicazione, è colpa mia. Ti chiedo scusa. Toni, stiamo parlando di te". E allora Toni Servillo replica con gentilezza, rassicurandola: "Mara, ciao, non fa niente. A me dispiace molto, ma tra meno di un’ora ho lo spettacolo a teatro. Ci sarà un’altra occasione. A presto".