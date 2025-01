video suggerito

Mara Maionchi spiazza De Martino a Affari Tuoi: "Faccia quello che le pare, se facevo l'indovino non stavo qui" Nella puntata speciale di Affari Tuoi, dedicata alla Lotteria Italia, Stefano De Martino ha invitato diversi ospiti per commentare la partita di Antonietta, concorrente della Basilicata. Su tutti, Mara Maionchi, che è intervenuta più volte restituendo agli spettatori divertenti siparietti con il conduttore.

A cura di Sara Leombruno

Nella serata dell'Epifania, Stefano De Martino ha proposto agli spettatori una puntata speciale di Affari Tuoi dedicata alla Lotteria Italia 2025, che è andata in onda in diretta su Rai 1. Nel corso dell'appuntamento, a commentare la partita di Antonietta, concorrente della Basilicata, ci sono stati tanti ospiti del mondo dello spettacolo. Tra questi, Biagio Izzo, Federica Nargi, Cristiano Caccamo e anche Mara Maionchi. Quello della produttrice, è stato un vero e proprio show. Tra battute e interventi decisi sulle sorti della pacchista, che hanno spiazzato in più occasioni il conduttore. Sui social è diventato virale in poche ore un divertente siparietto tra loro: "Mara, cosa c'è nel pacco 9 secondo te", le ha chiesto De Martino. "Ma secondo te, se facevo l'indovino stavo qui?", la risposta.

Lo show di Mara Maionchi ad Affari Tuoi

Quella dell'Epifania è stata una puntata diversa dalle altre. Prima di tutto, non è stata registrata, ma è andata in onda in diretta su Rai 1. Proprio per questo, gli interventi degli ospiti vip presenti in studio, invitati da De Martino per assistere alla partita di Antonietta della Basilicata, erano del tutto imprevedibili. Tra gli interventi che più hanno divertito gli spettatori ci sono stati quelli di Mara Maionchi. Interpellata dal conduttore sul contenuto del pacco numero 9, la produttrice discografica ha risposto: "Ma secondo te, se facevo l'indovino stavo qui?", facendo scoppiare i presenti in una fragorosa risata.

Poco dopo, Maionchi si è resa protagonista di un altro momento da ricordare. Antonietta si trovava in difficoltà, non sapendo se scegliere o meno di accettare il cambio propostole dal dottore. Gli altri ospiti sono intervenuti dando la loro opinione e, a quel punto, l'ex giudice di Italia's Got Talent ha detto: "Signora, faccia il caz*o che le pare, faccia quello che vuole". Biagio Izzo le ha fatto notare di essere in diretta e lei si è giustificata: "Mi è venuta spontanea".