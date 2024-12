video suggerito

Il Tg1 organizza la festa di Natale a tema Affari Tuoi: il direttore Chiocci nei panni di De Martino I giornalisti del TG1 si sono scambiati gli auguri di Natale giocando insieme ad Affari Tuoi. Muniti di pacchi, hanno vestito i panni degli amati pacchisti di Stefano De Martino. Al posto delle Regioni, le varie redazioni del telegiornale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Affari Tuoi è entrato nel cuore di milioni di telespettatori e anche in quello dei giornalisti del TG1 che ieri, in occasione della festa aziendale di Natale, hanno organizzato il gioco condotto da Stefano De Martino in onda tutti i giorni nell'access prime time di Rai 1. Muniti dei tradizionali pacchi, si sono divisi per redazioni anziché per Regioni: al timone del gioco il direttore Chiocci.

Le foto della festa di Natale del TG1

I giornalisti del TG1 si sono scambiati gli auguri di buone feste giocando ad Affari Tuoi. Si sono riuniti negli Studi Rai Saxa Rubra, a Roma, per respirare insieme lo spirito natalizio e per divertirsi con un gioco che entra tutti i giorni nelle case di milioni di italiani. Si sono posizionati dietro al bancone, ognuno con il rispettivo "pacco": le redazioni del telegiornale hanno sostituito le Regioni dei "pacchisti", il direttore GianMarco Chiocci, invece, ha vestito i panni di Stefano De Martino, il conduttore. A condividere le immagini della divertente serata è stata la giornalista Giancarla Rondinelli che sul suo profilo Instagram, a corredo delle foto, ha scritto: "C’è la riffa, ci sono i pacchi, i sorrisi e gli abbracci. Buon Natale dal TG1″. Sconosciuto, però, il contenuto dei pacchi.

Affari Tuoi nelle case degli italiani: Stefano De Martino uomo dei record

Affari Tuoi di Amadeus è ormai un lontano ricordo. Stefano De Martino che dal conduttore – ora sul NOVE – ha ereditato il game show di successo, ha conquistato in poco tempo i telespettatori di Rai 1 e raggiunto il record di ascolti superando i 6 milioni di telespettatori. Volto consolidato ormai della rete ammiraglia Rai, il conduttore napoletano è riuscito a dare una nuova forma al game show rendendo protagonisti tutti i pacchisti delle Regioni e inserendo coreografie e gag esilaranti con il dottore o con Lupo e Thanat durante le puntate.