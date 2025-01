video suggerito

Affari Tuoi, Antonietta si salva con 35mila euro ma apre il pacco prima del via: “Si è visto qualcosa?” La partita dell’epifania di Affari Tuoi si chiude con un ottimo bilancio per la concorrente, che però a un passo dalla fine sbaglia ad aprire il pacco troppo in fretta e rompe la liturgia del programma, spezzando la tensione. Lei si scusa con De Martino, che ci scherza su. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Antonietta dalla Basilicata, la sua è la partita di questa serata speciale di Affari Tuoi, dedicata alla Lotteria Italia, che si chiuderà proprio con l'estrazione dei biglietti vincenti che faranno felici alcune famiglie italiane. La partita di Antonietta è sin da subito equilibratissima sin dal primo tiro, con i pacchi principali e più alti che restano in gioco, di fatto, sino alle ultime chiamate. Dopo aver rifiutato diverse offerte del dottore, tra cui quella da 35mila euro, Antonietta, accompagnata da sua figlia, arriva agli ultimi otto pacchi con 3 premi blu e 5 rossi. La chiamata da 200mila rovina gli equilibri, perché quello da 300mila è il solo paco davvero importante che le resta, gli altri sono da 20mila euro in giù.

La partita dell'epifania di Antonietta

Il dottore le propone il cambio e Antonietta accetta, prendendo l'unico numero che sin dal principio l'ha attratta, il pacco 12: "Me lo hanno consigliato tutti i miei clienti". La partita diventa delicata, la prima chiamata dopo il cambio è quella del pacco da 15mila euro, che rimette in parità la situazione tra pacchi blu e pacchi rossi. La concorrente chiede che le venga fatta un'offerta e la proposta del dottore si abbassa a 19mila euro. Offerta puntualmente rifiutata e poi il pacco da 1 euro pescato, che mette Antonietta nelle condizioni di poter sperare. Dal dottore arriva un'altra offerta di cambio, che viene rifiutata. Al tiro successivo Antonietta si salva ancora, decide di aprire il suo pacco originario, quello che aveva ceduto per il 9 preso in carico e l'esito è ottimo, perché ci sono 5mila euro. A questo punto le restano due pacchi blu e due rossi, di cui uno da 300mila euro. La partita è tiratissima, perché al tiro successivo Antonietta pesca i 20mila e resta con tre pacchi, di cui due blu e uno da 300mila. Arriva, nel momento più critico, l'offerta del dottore da 35mila euro.

L'offerta accettata e l'errore della concorrente

Questa volta, dopo una lunghissima attesa, Antonietta insieme a sua figlia decide di accettare, davanti a una situazione evidentemente complessa. Si va all'apertura dei pacchi, in uno dei due rimasti c'erano 100 euro, ma arrivati all'ultimo pacco da scoprire, quello della concorrente, Antonietta apre prima del via di De Martino, rompendo la tensione e permettendo a qualcuno in studio di vedere già cosa avesse. "Scusa", dice la concorrente mortificata, mentre il conduttore chiede se si sia visto qualcosa. Per fortuna non c'è alcuna alterazione della partita e alla fine la fortuna le sorride, perché nel suo pacco aveva solo 10 euro: i 300mila erano nell'altra pacco.