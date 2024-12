video suggerito

Ad Affari Tuoi la concorrente della Sicilia palpa il Lato B di Stefano De Martino, lui: "Ha attinto dalla fonte" La partita di Giulia della Sicilia è stata sfortunata nonostante la concorrente abbia "attinto dalla fonte": la toccata al Lato B di Stefano De Martino sorprende e fa sorridere il pubblico.

Giulia della Sicilia ha "attinto dalla fonte". Nella puntata di domenica 15 dicembre di Affari Tuoi, la concorrente siciliana – nota per essere una grande scaramantica – è riuscita a toccare il famigerato "lato b" di Stefano De Martino, quello che è oggetto anche di una deliziosa imitazione al GialappaShow. Durante la partita, arrivati al momento topico, Giulia corre ad abbracciare il conduttore. La concorrente lo stringe forte e il suo accompagnatore, suo fratello, scherza: "Faccio il geloso". A quel punto, Stefano De Martino abbraccia entrambi: "Non fare il geloso, vieni qua e mi metto in mezzo". Ed è qui che accade il fattaccio.

La palpatina di Giulia

La scena è da manuale del piccolo schermo: Giulia, approfittando della vicinanza, compie un gesto che nessuno si aspettava. Con una disinvoltura da applausi, la concorrente “attinge dalla fonte” – ovvero il lato B del conduttore – provocando un’onda di risate e mormorii nel pubblico. De Martino, maestro nel gestire l’imprevisto, non si scompone e commenta con ironia: “Avete visto? Ha attinto dalla fonte!”. Giulia, dal canto suo, non solo non si scusa, ma rivendica il gesto: “Scusate, ma io ho il corno e una possibilità, ho voluto approfittare!”. Precedentemente, alla reazione del pubblico, lei aveva fatto segno di fare silenzio.

La "toccata" non è bastata: una partita sfortunata

Nonostante la ragazza avesse portato un suo corno portafortuna da casa e nonostante la toccatina, la partita è stata molto sfortunata. Il finale vede un pacco da 200 euro, uno da 30 mila e un altro da 100 mila euro. È il primo pacco che va via e alla fine il Dottore offre alla coppia un cambio, che forse avrebbero fatto bene ad accettare, proprio perché i 30 mila non erano nel loro pacco. Giulia torna a casa con 200 euro e il ricordo di una puntata "tattile".