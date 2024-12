video suggerito

Tommaso Zorzi sulla storia con Lorenzo Spolverato: “Tutto falso, denuncerò chi ha dato la notizia” Tommaso Zorzi non ha avuto una relazione segreta con Lorenzo Spolverato. A confermarlo è lo stesso ex gieffino, che su Instagram ha smentito le voci relative a una loro presunta relazione segreta: “Queste cose hanno un impatto su di me e sulla mia famiglia, denuncerò per diffamazione”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tommaso Zorzi non ha avuto una relazione segreta con Lorenzo Spolverato. A confermarlo è lo stesso ex gieffino, che su Instagram ha smentito le voci relative a una presunta relazione segreta tra i due. L'omosessualità di Spolverato è stata al centro delle discussioni della casa nelle ultime settimane, tanto da spingere il ragazzo a dare spiegazioni a riguardo: "Se fossi gay lo avrei detto", aveva detto nel corso dell'ultima puntata. Daqui l'esigenza di Zorzi di tirarsi fuori dalla vicenda in modo definitivo: "Denuncerò per diffamazione chi ha messo in giro queste dicerie".

Le parole di Tommaso Zorzi su Lorenzo Spolverato

Attraverso alcune stories pubblicate su Instagram, Tommaso Zorzi si è scagliato contro l'esperta di gossip Deianira Marzano, che negli scorsi giorni aveva dato come certa la notizia di una relazione tra lui e Lorenzo Spolverato, attuale concorrente del Grande Fratello. "Da ieri si sta dilettando a dare notizie assolutamente false sul mio conto riguardo un certo Lorenzo dicendo che io ho avuto una storia con lui, una relazione segreta con lui da diversi anni. Dice anche che io adesso lo svoglio sputt*nare", ha esordito l'ex gieffino.

Zorzi ha dichiarato di non aver mai conosciuto Lorenzo e di voler procedere per vie legali contro chi ha messo in giro la voce: "Visto che lei sta dando questa notizia come certa, si è appena beccata una bella querela per diffamazione aggravata, può continuare a dire e fare quello che vuole, sono tutte cose che io aggiungo in caso alla querela. Ma volevo rassicurare tutti gli altri che non conosco assolutamente questa persona e sono estraneo ai fatti".

"Queste voci hanno un impatto su di me e sulla mia famiglia"

Zorzi ha poi spiegato quanto queste voci possano avere conseguenze su di lui e sulla sua sfera privata: "Il fatto che io di solito non risponda mai a queste cose non significa che non le legga e che non abbiano un impatto su di me e sulla mia famiglia e su chiunque le legga. Magari su di me o su situazioni private con persone con cui ho dei rapporti veri, che si trovano a dover leggere illazioni di questo tipo sul mio conto, non fa parte del gioco e se ne fa parte è giusto tutelarsi".