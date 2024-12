video suggerito

Lorenzo Spolverato al GF: “Se fossi gay l’avrei detto” e Shaila: “Mi baso su ciò che vivo, mia madre mi ha ferita” La storia tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta tiene banco al GF anche quando sembra ormai chiusa. I due si confrontano e parlano delle parole pronunciate dalla madre della gieffina. Stavolta ad entrare nella casa è il papà del modello. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Ilaria Costabile

Nella puntata del Grande Fratello di lunedì 16 dicembre, non poteva mancare un blocco dedicato a Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. I due hanno nuovamente litigato e pare che la relazione sia ormai giunta al capolinea, ma Alfonso Signorini ha intenzione di affrontare in maniera dettagliata quanto successo nell'ultima settimana, soprattutto dopo la scorsa puntata, in cui la madre di Shaila ha fatto il suo ingresso nella casa e ha messo in guardia la figlia.

La reazione di Shaila Gatta dopo le parole di sua madre

Parole particolarmente forti quelle della madre della ex velina di Striscia la Notizia che, infatti, si è presentata nella casa più spiata d'Italia dicendo alla figlia: "Se tu ti vedessi in questo momento ti vergogneresti, te lo giuro, perché non sei tu quella. Qua è un gioco e tutti stanno giocando tranne te". In quell'occasione Signorini aveva chiesto alla donna se ritenesse che anche Lorenzo stesse giocando con la figlia, ricevendo in risposta: "Certo, è un giocatore accanito". Le parole della mamma hanno messo in crisi Shaila che, infatti, durante i confessionali in lacrime ha manifestato i suoi dubbi:

Sono molto addolorata per questa cosa. Mi sono sentita molto sbagliata e inadeguata. Tante volte avrei potuto cedere perché stavo senza soldi, gli uomini di 60 anni che mi volevano portare a letto, mi obbligavano, ma che ne sa mia mamma. Sono stata forte, una ragazza fortissima, un attimo mi sarei potuta perdere in strade sbagliate, non avevo soldi, non avevo niente.

Finite le clip che Signorini ha mostrato alla gieffina nella Mistery, le mostra la completa vicinanza per quanto ha vissuto e Shaila spiega il suo punto di vista.

Questo intervento di mia mamma, io avevo capito che lei magari si riferiva all'atteggiamento, per quella discussione che ho avuto. Mi sono resa conto che finora tante cose che ho vissuto le ho sempre raccontate come se le avesse vissute qualcun'altro. Forse ho sempre vissuto tutto con estrema leggerezza, mi dicevo, forse è giusto che io stia zitta. Mi è successo da più grande non a 17 anni. Mio papà mi passava dei soldi, ho dormito per terra un anno e mezzo, avevo finito i soldi e magari passavo i tornelli della metro, è giusto che un genitore sia sereno.

Le opinioniste intervengono, con Beatrice Luzzi che si complimenta con la ballerina: "Hai avuto il rispetto di accogliere tua madre, accettarla, la grande solidità di rimanere te stessa, l'altra sera sei stata davvero una donna libera".

Lorenzo Spolverato: "Non sono gay"

Il conduttore, però, mostra un altro video in cui si sentono Shaila e la madre parlare, sottovoce, proprio di Lorenzo e la donna fa intendere a sua figlia di stargli alla larga: "È una brutta persona. Non è buono" e dopo poco sull'uscio della porta per uscire aggiunge: "È gay". Gatta, quindi, commenta quanto detto da sua madre dicendo:

Io mi baso su quello che vivo qua, difendo quello in cui credo e ci ho sempre creduto in lui, il sentimento non si comanda. Non posso essere nemmeno sui social, non posso sapere quello che circola in giro.

Lorenzo, che fino a quel momento era in confessionale ad ascoltare, è stato chiamato in Mistery e ha commentato il video dicendo: "Ci sono rimasto e ci rimango ancora ora, io e Shaila abbiamo affrontato questa discussione tutta la settimana, non riesco a capire cosa c'è fuori". Il conduttore, però, lascia intendere che ogni volta che si parla di Spolverato, si finisce per parlare anche del suo orientamento sessuale e quindi vuole capirne il motivo e il gieffino risponde:

Vorrei saperlo anche io, a me piace la donna, lo direi. Se dovessi provare un'attrazione nei confronti di un uomo, lo direi.

Il padre di Lorenzo entra in Casa

Le sorprese, però, non finiscono e infatti entra nella casa il padre di Lorenzo che ha chiesto di incontrare Shaila: "Non vedevo l'ora di conoscerti. Mi dispiace che ci sia questa atmosfera qui, a casa siamo tutti vostri fan, siamo contenti di voi, speriamo che la vostra unione vada avanti". La gieffina, quindi, chiede un piccolo aiuto: "Ci provo, ci ho provato in tutte le sale, faccia qualcosa lei". Parlando di suo figlio, però, l'uomo ammette:

È orgoglioso. Lorenzo non è una brutta persona, ha un po' di difetti, ha tanti pregi, ha un cuore enorme anche se non lo fa vedere, ha un cuore.

E Shaila, pur nella difficoltà, non rinnega quello che prova per Lorenzo: "Mi sono innamorata di suo figlio dietro la porta lì, perché ho ascoltato il suo cuore. È una persona che nel mio cuore ha uno spazio importante". Entra in gioco Signorini che chiede come da casa abbiano reagito alle parole della madre di Shaila:

Mi dispiace per le parole che abbiamo sentito, siamo dispiaciuti, giudichiamo una persona quando lo conosciamo, altrimenti non lo facciamo. Io volevo precisare una cosa, per me non è assolutamente gay, anche se lo fosse, non fa del male a nessuno, è una sua scelta, l'importante è che lui è felice e son felice pure io.

Prima di andare via, però, non poteva mancare un consiglio finale da lasciare al suo ragazzo, invogliandolo a vivere pienamente il sentimento con Shaila e di non aver timore di deludere qualcuno della sua famiglia:

Ascolta bene quello che ti sto dicendo, non nasconderti, dai il meglio di te, sei una bella persona, sappiamo tutti che le cose vanno bene, fidati di noi, ti conosciamo benissimo. La Shaila ti ama così per come sei, devi ascoltarla tantissimo, ti devi fidare, non ascoltare i consigli della casa, fai di testa tua, vedrai che alla fine l'amore vince su tutto, so che sei spaventato, sappiamo che persona sei e quanto vali. Sono convinto che tu riuscirai a fare entrambe le cose, divertirti e avere l'amore dentro.