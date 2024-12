video suggerito

GF, il guru della moda esce allo scoperto: “Con Lorenzo Spolverato c’è stato un bacio, era galante con me” Il Guru della moda, con il quale Lorenzo Spolverato avrebbe avuto un’amicizia speciale, è uscito allo scoperto. In un’intervista ha confermato di aver conosciuto il gieffino e anche che tra loro ci sia stato un bacio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

64 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Lorenzo Spolverato è senza dubbio uno dei protagonisti dell'attuale edizione del Grande Fratello, da quando è entrato ha iniziato a far parlare di sé e non sono mancati anche misteri attorno alla sua figura, come quello in merito alla sua amicizia speciale con un certo "guru della moda", di cui finora non era mai resa nota l'identità. Sul settimanale Nuovo Tv, però, il personaggio è venuto allo scoperto ed è stata pubblicata una lunga intervista a Saro Mattia Taranto, lo stilista che ha dichiarato di aver conosciuto il concorrente del reality di Canale 5.

Le parole di Saro Mattia Taranto, il guru della moda

A parlare della loro amicizia era stata Jenny Urtis, che aveva dichiarato di essere a conoscenza del fatto che il gieffino avesse una conoscenza, piuttosto intima, con un collaboratore di Alviero Martini, molto conosciuto nel mondo del fashion. Dopo varie indiscrezioni, sulle pagine della rivista di Riccardo Signoretti, si legge l'intervista a Saro Mattia Taranto che, quindi, sarebbe il suddetto "guru della moda". È così che, quindi, è stato svelato l'arcano circa questa conoscenza ben spiegata dall'interessato:

Io e Lorenzo ci siamo conosciuti alla prima a Milano del film Runner il 2 dicembre 2023. Durante la serata Lorenzo si è mostrato particolarmente galante con me. E devo ammettere che è stato anche molto malizioso, come si fa quando si è interessati a qualcuno. Dopo l’evento abbiamo deciso di proseguire la serata insieme. Poi lui mi ha accompagnato a casa e in auto c’è stato un bacio tra di noi. Ma il bacio tra di noi è stato molto passionale e sentito. Non è stato un bacetto tra amici ma qualcosa di più sentito!

Inoltre lo stilista ha dichiarato di aver notato un atteggiamento diverso di Spolverato all'interno della casa: "Lui mi è sembrato una persona molto diversa da quello che ora vedo nella Casa. La spontaneità che ho visto mi è sembrata svanita nel reality".

Leggi anche Tommaso Franchi bara durante la nomination al GF, sapeva già quale piramidale pescare

Lorenzo Spolverato aveva smentito la conoscenza

Insomma Taranto conferma il feeling con Spolverato che, però, ha sempre preso le distanze da questo gossip, smentendo in più occasioni le notizie circolate sul suo conto. "Sono sciocchezze" ha dichiarato parlando di chi aveva fatto dichiarazioni in merito al suo orientamento sessuale, mettendo in discussione anche il rapporto con Shaila Gatta che, d'altronde, si è chiuso proprio nelle scorse settimane.