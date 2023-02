“Ti prego, ho sbagliato”, Domenico implora Graziana di perdonarlo, lei cede e apre la busta A C’è Posta per Te la storia di Domenico e Graziana: il ragazzo chiede scusa alla ex fidanzata per averla tradita e vuole avere una seconda possibilità. Lei, convinta anche da Maria De Filippi e davanti alle lacrime di lui, sceglie di aprire la busta.

A cura di Elisabetta Murina

A C'è posta per te, nella puntata del 4 febbraio, la storia di un amore interrotto, quello tra Domenico e Graziana. I due si sono lasciati per due mesi e, in quel periodo, il ragazzo ha tradito l'ex compagna con una ragazza conosciuta su Facebook, sperando che non venisse a saperlo. Ma così non è stato: Graziana l'ha scoperto tramite un tag in una foto e da allora non vuole più vederlo. Entrambi sono genitori di figli avuti da precedenti relazioni.

Le parole di Domenico

Domenico è a C'è posta per te per chiedere scusa a Graziana per averla tradita, sperando che lei possa perdonarlo e dargli una seconda possibilità:

Non riesco più a vivere, ogni cosa mi porta a te. Ti chiedo perdono, ti chiedo scusa per averti tradita. Sono qui per chiederti di darmi un'altra possibilità e ricominciare da zero. Mi trasferirò al tuo paese, perché non ci siano più le cause dei nostri litigi. Ti amo

La reazione e la decisione di Graziana

Graziana non crede alla versione della storia racconta da Domenico: "Ha detto un sacco di bugie, le cose non sono andate così". La ragazza ritiene infatti che Domenico avesse una relazione con l'amante da diverso tempo e che non fosse stata l'avventura di una notte:

Aveva una relazione da molto tempo con lei. Io devo essere una prima scelta, non una seconda. Io sono rimasta sempre nelle mie ad osservare lo schifo che aveva fatto. Ora che cosa vuoi? Io ho perso la fiducia. Statti con lei, cosa aveva di speciale, il fiocchettone?

Domenico prova ancora a difendersi: "É stata solo una notte, non ci conoscevamo prima. Mi sento pentito". Graziana però continua a non volerne sapere più niente di lui: "È troppo tardi. Io ho preso la mia decisione. Non ce la faccio, mi sento ferita e delusa. Questi mesi sono stati difficili, ma lui dov'era? Non gli credo più, è finita. Non lo amo più". Domenico però non molla e la implora: "Ti prego, diamoci questa opportunità. Ricominciamo da zero". Alla fine, anche convinta da Maria De Filippi, Graziana cede e apre la busta.