A C’è Posta Mimmo apre la busta e rivede la mamma Giuseppina dopo 6 anni: “Vorrei fosse definitivo” La puntata dell’11 febbraio di C’è Posta per te, in onda insieme alla finale del Festival di Sanremo, si apre con la storia di Giuseppina, che non parla con il figlio Mimmo e la moglie Floriana da 6 anni.

La puntata dell'11 febbraio di C'è Posta per te, che va in onda insieme alla finale del Festival di Sanremo 2023, si apre con la storia di Giuseppina: la donna ha scritto al programma perché vuole riallacciare il rapporto con Mimmo, il figlio con cui non parla da sei anni, e con la moglie Floriana. Giuseppina ha sofferto a lungo di depressione, il padre dei suoi figli la maltrattava dicendole che non valeva nulla.

Le parole di Giuseppina

Floriana e Mimmo hanno accettato l'invito di Giuseppina. La donna ha così preso la parola implorando il figlio di perdonarla e di recuperare il rapporto:

Mi manca abbracciarti, mi manca abbracciare il tuo viso, mi manca sentirti ridere, giocare scherzare. Mi manca la mia famiglia. Se ho fatto qualcosa di male, cerchiamo di rimediare. Credo di essere stata una buona mamma e nonna. É vero che non ti ho mai detto che ti voglio bene, bastava guardarci negli occhi. Recuperiamo Mimmo, ti voglio un bene dell'anima.

Poi si è rivolta anche alla moglie di Mimmo e le ha detto: "Non so cosa ho fatto di male, sono 14 anni che siete sposati, io pensavo che ti mi aiutassi a recuperare un rapporto con Mimmo".

La decisione finale di Mimmo

Mimmo e Floriana sono diventati genitori di una bambina, Federica, che però Giuseppina non ha mai conosciuto. Il ragazzo accusa la madre di aver abbandonato i figli per andare in Germania, ma lei smentisce di averlo fatto. Floriana però spiega: "Lei è sparita, poi è arrivato il momento del parto e Mimmo ha deciso di non dirlo visto che era sparita. Ha sbagliato con quel messaggio in cui diceva che era morta".

Maria De Filippi prova allora a far ragionare Mimmo, facendogli comprendere che se ci è rimasto male per la mancata presenza della madre, mentre Floriana era incinta, quello è un chiaro segno dell'affetto che lo lega a Giuseppina. "Avevo paura della reazione", dice la donna. Mimmo allora si convince e apre la busta, ma fa una premessa: "Vorrei che fosse il gesto definitivo. Tante volte ci siamo parlati e poi abbiamo litigato".