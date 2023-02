“Ti piace questo ristorante vista mare?”, l’esilarante cena romantica di Micol e Tavassi al GFVip Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia ieri sera hanno cenato a lume di candela, nella zona piscina della casa del GF VIP, separati dal gruppo. La cena romantica si è trasformata in un’esilarante siparietto a suon di poesie ironiche e voci buffe. Il concorrente ha scherzato: “Ti piace questo ristorante vista mare?”.

A cura di Gaia Martino

Come promesso da Alfonso Signorini, il Grande Fratello VIP ha regalato a Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi una cena a lume di candela. Il reality ha organizzato una tavolata a base di petali, palloncini a forma di cuore e una barca di sushi. Al resto ci hanno pensato i protagonisti della love story: "Ci doveva essere un biglietto, ti avrei scritto: Questo è il primo appuntamento di tanti tanti che ci saranno fuori, banale, ma è la verità" ha confessato romanticamente Tavassi alla sua inquilina prima di divertirsi a recitare poesie in chiave ironica alla sua fidanzata conosciuta nella casa di Cinecittà. Poi lo scherzo: "Credevi avessi un anello?".

La cena a lume di candela degli Incorvassi

Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi ieri sera si sono separati dal resto del gruppo nella casa del GF VIP per approfittare della cena a lume di candela organizzata per loro dal reality. "Sono felice con te, sarò ancora più felice quando saremo fuori", le parole di Tavassi prima di dare inizio ad un'esilarante serata.

Durante la cena Tavassi ha iniziato a scherzare, usando voci particolari e recitando poesie in chiave ironica. Quando ha fatto il gesto di prendere qualcosa dalla tasca interna della giacca, ha commentato: "Che ti pensi? Sei pazza? Credevi avessi l'anello?". "Ma sei matto? Ma figurati. Amore, ok che sono pazza ma non credo che mi reputi così pazza da volerti sposare", la replica di Micol Incorvaia. "Ti piace questo ristorante vista mare?", la domanda di Edoardo che ha fatto scoppiare a ridere la sua fidanzata.

Le poesie di Edoardo Tavassi

"Questo è un amore che viene, che va, si allontana e poi ritorna. Resta il fatto che se te ne vai, tesoro mio, avrai le corna": questa è solo una delle diverse "poesie" che Edoardo Tavassi ha recitato per Micol Incorvaia. Durante la cena il concorrente si è divertito a comporre frasi in rima: "Il problema è che avrei tante cose da dire, in questo momento sto pensando a una cosa. Voglio digerire" e poi ancora: "Che bello stare insieme, e insieme poter dire cose tipo ti amo, è bello amare. Ma dopo tutto questo sushi è anche bello ruttare".