video suggerito

The Couple, Giorgia Villa e l’amore per il fidanzato: “Lo lasciai di punto in bianco, poi ho capito di volerlo sposare” A dispetto delle provocazioni di Laura Maddaloni verso Giorgia Villa a The Couple, che aveva insinuato che la concorrente avesse un debole per Antonino Spinalbese, la ginnasta è tornata a parlare dell’amore per il suo fidanzato: “Ho capito che è l’uomo che voglio sposare, con cui voglio avere dei figli e una famiglia. Nessuno può darmi quello che mi dà lui”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

40 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su The Couple ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A dispetto delle provocazioni di Laura Maddaloni verso Giorgia Villa a The Couple, che aveva insinuato che la concorrente avesse un debole per Antonino Spinalbese, la ginnasta è tornata a parlare dell'amore per il suo fidanzato: "Ho capito che è l'uomo che voglio sposare, con cui voglio avere dei figli e una famiglia. Nessuno può darmi quello che mi dà lui".

Le parole di Giorgia Villa sul suo fidanzato

Parlando con Jasmine Carrisi, Giorgia Villa ha parlato della sua storia d'amore con il fidanzato. A un certo punto, nel periodo delle Olimpiadi, decise di lasciarlo: "Ero in un periodo in cui ero impegnata e da un giorno all'altro decisi che non volevo più stare con lui. Ero in una bolla, pensavo solo agli allenamenti, ero in una situazione in cui vedevo solo la ginnastica. Appena ci siamo visti era come se non ci fossimo mai lasciati", ha raccontato l'atleta.

Oggi, Villa ha capito che il suo fidanzato è l'uomo della sua vita: "Io voglio sposarmi con lui, avere bambini con lui, nel periodo in cui mi sono lasciata, uscivo con altre persone e mi chiedevo perché lo stessi facendo, visto che volevo stare con lui. Penso che nessuno possa darmi quello che mi dà lui".

Il debole per Antonino Spinalbese secondo Laura Maddaloni

Negli scorsi giorni, Laura Maddaloni le aveva chiesto apertamente se provasse un certo interesse per Spinalbese. "Non te lo dirò mai, ma piace un po' a tutti. Basta che non dite pubblicamente chi è la mia crush, altrimenti è finita. Mi rovini se lo dici", aveva risposto Villa. Tuttavia, la ginnasta aveva ammesso di avere un debole per qualcuno ma di non volersi sbilanciare: "È qui dentro? Probabile. Non ti dico chi è perché ho paura che escano delle clip”. Le prese in giro persistenti delle concorrenti però l'avevano infastidita:

Siete cattive, mi fate passare per quella che non sono. Sono seria, lui è un bellissimo ragazzo, sapete come la penso, però finisce lì.