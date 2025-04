Giorgia Villa e il debole per Spinalbese a The Couple, le inquiline: “Ti sei innamorata?”, la sua reazione

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

A The Couple sembrano nascere le prime simpatie. Nella casa del nuovo reality di Canale 5, condotto da Ilary Blasi, la concorrente Giorgia Villa sembra avere un debole per Antonino Spinalbese, hair stylist di professione ed ex compagno di Belen Rodriguez, padre di sua figlia Luna Marì. Alcuni inquilini se ne sono accorti e hanno iniziato a punzecchiare la ginnasta, che ha reagito piuttosto infastidita. Ecco cosa è successo.

Giorgia Villa e il debole per Antonino Spinalbese

La ginnasta sta affrontando The Couple in coppia con Laura Maddaloni, moglie di Marco Maddaloni. È stata proprio lei, aiutata da Lucia Testa, a chiederle apertamente se provasse un certo interesse per Spinalbese. "Non te lo dirò mai, ma piace un po' a tutti, dai", ha risposto la ginnasta piuttosto vaga. Tornando poi sull'argomento, ha ribadito di non volerlo affrontare per paura che diventi un caso senza che ci sia nulla di fonato: "Basta che non dite pubblicamente chi è la mia crush, altrimenti è finita. Mi rovini se lo dici". Tuttavia, Villa ha ammesso di avere un debole per qualcuno ma di non volersi sbilanciare: "È qui dentro? Probabile. Non ti dico chi è perché ho paura che escano delle clip.”

Giorgia Villa è poi andata in sala trucco indossando il giubbotto di Antonino Spinalbese. Lucia Testa l'ha presa scherzosamente in giro: "Dormi con il giubbino? Ormai non te lo togli più, abbiamo capito tutto. Dillo che sei innamorata". Laura Maddaloni ha rincarato la dose: "Veramente ti sei innamorata di lui?".

La reazione di Giorgia Villa: "Mi fate passare per quella che non sono"

Le prese in giro però hanno infastidito la ginnasta, che ha risposto: "Siete cattive, mi fate passare per quella che non sono. Sono seria, lui è un bellissimo ragazzo, sapete come la penso, però finisce lì". A difenderla Irma Testa, che ha lasciato intendere il fatto che la concorrente avrebbe un fidanzato fuori ad aspettarla, di cui però non ha mai parlato: "Lei è fidanzata, ha il ragazzo che la guarda da casa e non è bello fare queste battute".