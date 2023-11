Teo Mammucari nella giuria di Ballando? Milly Carlucci: “Mi piacerebbe lavorare con lui” Dopo la richiesta, tra il serio e il faceto, di Teo Mammucari di entrare a far parte della giuria di Ballando con le stelle, la conduttrice Milly Carlucci appare non escludere la possibilità: “Mi piacerebbe lavorare ancora con lui”.

Milly Carlucci non esclude la possibilità di una partecipazione di Teo Mammucari a Ballando con le stelle nel ruolo di giurato. Dopo la richiesta del conduttore, arrivata tra il serio e il faceto durante un confronto con Selvaggia Lucarelli, la conduttrice del talent show di Rai1 si sbilancia a proposito della possibilità di accogliere l’appello del collega affinché aggiungesse una sedia dietro la scrivania dei giurati, oggi occupata da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Mammucari aveva espresso il desiderio di sedere tra questi ultimi a partire dalla prossima edizione dello show.

Milly Carlucci: “La giuria di Ballando con le stelle è fantastica”

Intervistata da Superguida Tv, la conduttrice del talent show non esclude a priori l’idea di accogliere l’appello di Mammucari, pur sottolineando di trovare perfetta già così com’è la giuria del suo programma. “Teo è davvero straordinario”, ha dichiarato Milly a proposito del collega, “Mi piacerebbe lavorare ancora con lui. Per quanto riguarda il ruolo di giudice, chissà. La nostra giuria è fantastica quindi è ancora tutto prematuro”.

Teo Mammucari già giurato a Tu sì que vales

Mammucari ha già avuto la possibilità di rivestire il ruolo di giudice per un altro programma in onda in prima serata: Tu sì que vales. Per diversi anni, l’ex conduttore de Le Iene ha affiancato Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi al timone del format, condotto fino allo scorso anno da Belén Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. L’esperienza nella prima serata del sabato di Canale5 ha consentito a Mammucari di affilare gli artigli e avvicinarsi a un ruolo che sta sempre più prendendo piede in tv. Non è impossibile, quindi, che la sua richiesta venga accolta dalla produzione del talent show, sempre che l0’ingombrante personalità dimostrata dal presentatore non risulti essere eccessivamente difficile da gestire all’interno di un format già rodato da anni. Peraltro, Mammucari gode già di un’agguerrita concorrenza. Anche Sara Di Vaira ha recentemente confessato a Fanpage.it il desiderio di entrare a far parte del gruppo di giurati.