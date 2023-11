Ballando, Mammucari a Lucarelli: “Voglio il tuo posto”. La risposta: “A Tu si que vales non eri granché” Ennesimo battibecco tra Teo Mammucari e Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle. I due citano anche il programma della concorrenza e scherzano sul delicatissimo tema dell’eterno scontro sugli ascolti.

A cura di Andrea Parrella

L'asse Lucarelli-Mammucari si sta rivelando il punto di forza di questa edizione di Ballando con le Stelle. Il programma di Milly Carlucci è composto da un cast molto diversificato in questa edizione, che quest'anno si avvale anche della presenza di un volto, Teo Mammucari appunto, che fino all'anno scorso era stato dall'altra parte della barricata, nella giuria di Tu Si Que Vales. Elemento emerso nel botta e risposta tra lo stesso Mammucari e Selvaggia Lucarelli in giuria, nel corso della puntata di sabato 4 novembre.

Quell'appuntamento tra Teo Mammucari e Selvaggia Lucarelli

Come già accaduto nelle prime due puntate, il blocco Mammucari si è confermato non solo il più lungo della puntata, ma anche il più imprevedibile, visto il carattere indomito dello show man romano che, consapevole della sua verve, gioca con la giuria in un continuo saltare dal personaggio di spettacolo Teo Mammucari e il concorrente di Ballando con le Stelle. Vittima o partner preferita in questo gioco è sicuramente Selvaggia Lucarelli, con cui la settimana scorsa Mammucari aveva già scherzato rispetto a un loro appuntamento passato. La cosa è tornata al centro dell'attenzione quando il comico ha ricordato che quella stessa sera in cui loro uscirono insieme, lei conobbe quello che è stato poi il suo compagno per sette anni: "Sono andato un attimo il bagno e sono tornato che lui le aveva chiesto il numero di telefono. Non si fa così", ha sottolineato Mammucari, con Lucarelli che ha confermato la sua versione, sorridendo.

Il battibecco sugli ascolti

Poi il dibattito è proseguito fino a quando Mariotto non ha messo in dubbio l'impegno di Mammucari, stimolandolo a migliorare di più e fare meno show, con il comico che ha ricordato sia proprio questo il senso della sua presenza. Lucarelli a quel punto ha esclamato: "Che noia!". A quel punto Mammucari le ha chiesto: “Ma, secondo te, se ballavano i professionisti, tu stavi seduta là a fare la giurata?“. Alla risposta negativa della Lucarelli, Teo non si è fatto intimorire:

“Allora è spettacolo, mettetevelo in testa. Se voi anche fate lo spettacolo, questo programma veramente va alle stelle, invece continuate a fare battibecchi, rovinate lo share di 2/3 punti perché la gente si rompe, se rompe. Sai qual è la mia vittoria? Lo sai qual è la mia vittoria? La mia vittoria non è vincere qua, la mia vittoria è un’altra: prendere il tuo posto. Il prossimo anno facciamo tre punti di più. Te lo dice Teo Mammucari. Ecco perché sono il vincitore”.

Selvaggia Lucarelli, con risposta sempre pronta, gli ha quindi risposto: “La vedo male. Ti ho visto a Tu Si Que Vales. Non eri un granché, ti devo dire la verità. Stai meglio lì”. E Mammucari: “Beh, non è intelligente che lo dici, perché i numeri dicono altro. (…) Sei cascata in basso“.

Inevitabile menzione, quella di Mammucari, ad uno scontro eterno tra i due programmi, che anche ieri sera ha visto Carlucci e De Filippi scontrarsi a distanza, con Tu Si Que Vales che ha confermato il trend collezionando un risultato più alto della concorrenza di Rai1, nonostante Ballando con le Stelle possa rivendicare numeri assolutamente rispettabili.