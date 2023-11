Ascolti Tv sabato 4 novembre, chi ha vinto tra Ballando con le Stelle e Tu Si Que Vales Ennesimo scontro a distanza tra Milly Carlucci e Maria De Filippi nella serata di sabato 4 novembre. Ecco chi ha realizzato il dato di ascolti più alto.

A cura di Andrea Parrella

Il sabato sera di Tv che ci siamo lasciati alle spalle ha proposto l'ennesimo scontro a distanza tra Milly Carlucci e Maria De Filippi, con i due format storici di Rai1 e Canale 5, Ballando con le Stelle e Tu Si Que Vales, che si sono scontrati nel tentativo di conquistare una maggiore fetta di pubblico, dando seguito a una rivalità che si protrae ormai da anni. Ad avere la meglio nel testa a testa è stato il contenitore di Canale 5, nonostante il programma di Milly Carlucci abbia confermato il suo seguito, con i due programmi che sono partiti e terminati quasi in contemporanea. Questi i risultati degli ascolti di ieri sera.

Scontro tra Milly Carlucci e Maria De Filippi

Nella serata di ieri, sabato 4 novembre 2023, su Rai1 la terza puntata di Ballando con le Stelle, in onda dalle 21:23 alle 1:11, ha conquistato 3.075.000 spettatori pari al 2 2.4% di share (Tutti in Pista, dalle 20:45 alle 21:17, a 3.569.000 spettatori e il 19.3%). Su Canale5 è andata in onda la settima puntata stagionale di Tú Si Que Vales, precisamente dalle 21:30 alle 1:01, che ha raccolto davanti al video una media di 3.856.000 spettatori con uno share del 27.9%. Su Rai2 S.W.A.T. è stato la scelta di 669.000 spettatori (media del 3.8% di share). Su Italia1 Sonic – Il film ha intrattenuto 673.000 spettatori (3.9%). Su Rai3 è andato in onda Macondo che ha raggiunto 348.000 spettatori e il 2.3% di share.

Gli ascolti sulle altre reti

Su Rete4 il film Chi trova un amico trova un tesoro totalizza una media di 529.000 spettatori (equivalente del 3.2% di share). Su La7 In Altre Parole, in onda dalle 20:45 alle 23:11, ha registrato 1.020.000 spettatori con il 5.7%. Su Tv8 la Formula 1 con GP San Paolo – Sprint è seguita da 658.000 spettatori (3.5%). Sul Nove Accordi&Disaccordi segna 388.000 spettatori (2.2%).