Taylor Mega potrebbe entrare al GFVip, le foto in barca con Giaele fanno luce sulla loro passione È il settimanale Chi ad aprire all’idea di un ingresso al GFVip per Taylor Mega. Diverse e fantasiose le ipotesi sulle dinamiche della Casa: dalla passione che potrebbe riaccendersi con Giaele, alla complicità con Alberto De Pisis, fino ad un quasi inevitabile siparietto con Edoardo Tavassi.

A cura di Giulia Turco

(Sofia Giaele e Taylor Mega a Capri, luglio 2022. Foto Chi)

Nella Casa del Grande Fratello Vip potrebbe esserci spazio per una breve incursione di Taylor Mega. Non come concorrente in gioco, ma come ospite di Cinecittà per qualche giorno, giusto il tempo di dare il conforto e l'energia necessari all'amica Sofia Giaele. Il loro incontro qualche settimana prima sembra aver riacceso in lei l'entusiasmo, così come la passione. D'altronde Taylor è una bomba di sensualità e la sua presenza ha già fatto sognare parecchi concorrenti della Casa.

Le foto di Taylor Mega e Sofia Giale in barca a Capri

È il settimanale Chi ad aprire all'ipotesi di un ritorno nella Casa per Taylor Mega, che questa volta potrebbe fermarsi per qualche giorno. "Ti piacerebbe Taylor?", le aveva chiesto d'altronde lo stesso Signorini. La sua presenza potrebbe confermarsi una valida alleata per Sofia Giale, l'amica del cuore che, lontana dal marito Brad e archiviato il flirt con Spinalbese, sta vivendo settimane di down.

Tra loro la chimica è palpabile. La scorsa estate sono state in vacanza insieme a Capri e, come hanno raccontato loro stesse, è scoppiata la passione. “Cosa devo dire, passava nuda in camera e qualcosa è capitato”, ha ammesso Taylor. "Ci siamo divertite", ha confessato Giaele. Ecco spuntare le foto di quei giorni di complicità, sulle pagine del settimanale di Signorini. Siamo a luglio 2022, a bordo di una barca che le ha portate in gita a Nerano, mentre erano ospiti di una villa caprese.

La storia d'amore con Alberto De Pisis

La possibilità di un suo ingresso offre il fianco a diverse fantasiose ipotesi sulle dinamiche della Casa. Non solo Giaele, Taylor ha avuto trascorsi amorosi anche con Alberto De Pisis che, dichiaratamente omosessuale, si è lanciato nella sua prima ed unica storia con il sesso femminile. “Alberto è sempre stato gay, non ha mai guardato una donna con interesse, ma tra noi è scattato qualcosa”, ha raccontato Taylor a Turchese Baracchi in onda a Radio Cusano Campus. Poi ci sarebbe l’inevitabile siparietto con Edoardo Tavassi, che vede in lei la donna ideale, e probabilmente anche lo zampino di Spinalbese che non resterebbe di certo indifferente alla sua presenza.