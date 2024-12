video suggerito

Tapiro a Irene Grandi: “Sarei dovuta arrivare prima a Sanremo 2000. I Festival di Amadeus? Tracollo musicale” Tapiro d’oro a Irene Grandi dopo le dichiarazioni sul suo Sanremo 2000, in cui si classificò al secondo posto. All’inviato di Striscia la Notizia la cantante ha detto la sua sugli ultimi Festival condotti da Amadeus: “Televisivamente funzionavano, ma dal punto di vista musicale c’è stato un tracollo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Tapiro d'oro a Irene Grandi nella puntata di Striscia la Notizia in onda su Canale 5 mercoledì 11 dicembre. La cantante si è guadagnata il riconoscimento dopo le recenti dichiarazioni "poco sportive" sul suo secondo posto al Festival di Sanremo del 2000. "Sarei dovuto arrivare prima" insiste con Valerio Staffelli, inviato del tg satirico che l'ha raggiunta a Genova.

Irene Grandi: "Non meritavo il secondo posto a Sanremo"

"Secondo me sarei dovuta arrivare prima. Se uno faceva i conti dei voti…" È Irene Grandi a dirlo ai microfoni di Striscia la Notizia nella puntata di mercoledì 11 dicembre. Il riferimento è al suo secondo posto al Festival di Sanremo nel 2000, quando gareggiava con il brano La tua ragazza sempre, superato da Sentimento degli Avion Travel. Sull'ex direttore artistico del Festival, Irene Grandi aveva dichiarato: "Un tempo a Sanremo si mettevano insieme gusti eterogenei. Non come Amadeus: quello non è gusto". Con l'inviato del tg satirico ha chiarito:

Ognuno può avere le sue opinioni. I suoi Festival televisivamente funzionavano, ma dal punto di vista musicale c'è stato un tracollo. Certo, la musica è cambiata molto in questi anni, magari più avanti si scoprirà che Amadeus aveva ragione.

