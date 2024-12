video suggerito

Irene Grandi su Sanremo 2000: "Vinsero gli Avion Travel, ma dovevo vincere io e la canzone nemmeno la ricordo" La cantante ricorda il secondo posto a Sanremo 2000 e pizzica gli Avion Travel: "La canzone nemmeno la ricordo ma era evidente che avessi vinto io, i conti non tornavano".

Irene Grandi non le manda a dire. La cantante è stata protagonista della nuova puntata di Tintoria, il podcast condotto da Daniele Tinti e Stefano Rapone, e ha ripercorso il suo secondo posto a Sanremo 2000 con il brano "La tua ragazza sempre", scritto per lei da Vasco Rossi e Gaetano Curreri. In quella edizione, condotta da Fabio Fazio, vinsero gli Avion Travel di Peppe Servillo (fratello di Toni) con un brano che è una piccola gemma del cantautorato italiano, Sentimento. Però, la cantante toscana dimostra poca sportività sottolineando di non ricordare nemmeno quale fosse il titolo della canzone. Si dovrebbe chiamare Striscia per un Tapiro in consegna express.

Le parole di Irene Grandi

Bruci la città, ma brucia ancora la seconda posizione al Festival di Sanremo. Irene Grandi attacca deliberatamente gli Avion Travel e rivela:

Non mi ci sentivo a debuttare a Sanremo, perché non mi sentivo una cantante da Sanremo. Non ho mai vinto. L'ho quasi vinto, sono arrivata seconda. Tutti si ricordano la mia canzone, ma non chi aveva vinto. È stata la mia rivincita. Tutto sommato va bene, visto che non è il mio concorso preferito. L'aveva vinto la Piccola Orchestra Avion Travel, ma non mi ricordo il pezzo come si chiamava perché non s'é più sentito.

Poi ripesca le polemiche sulle modalità con cui la giuria critica fece in modo di far vincere gli Avion Travel:

Ero quarta per la giuria del pubblico, sesta per la critica mentre loro erano primi per la critica e venticinquesimi per il pubblico. Se andavi a fare i conti, non tornavano. Era evidente che ho vinto io. Quindi, ho vinto.

Come vinsero gli Avion Travel nel 2000

Roberto Cotroneo, scrittore che faceva parte in quell'anno della giuria di qualità, rivelò: "Ognuno di noi poteva dare voti da 1 a 10. E aver dato un 10 agli Avion li ha portati alla vittoria. Senza che neppure lo immaginassimo". E ancora: "Gli Avion Travel vinsero Sanremo, e la giuria di qualità ebbe l’applauso sincero di tutta la sala stampa. Premiammo una canzone bella ma anche tradizionale, e contribuimmo a mettere in luce artisti che sarebbero diventati importanti negli anni a venire. Ci furono le solite mille polemiche, ma per una volta ognuno aveva fatto il proprio mestiere". E, adesso, in segno di giustizia ascoltiamo "Sentimento" della Piccola Orchestra Avion Travel, canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2000.