Tale e Quale Show in cima agli ascolti tv, con Paolantoni e Cirilli Rai 1 punta tutto sulla simpatia Gli ascolti del venerdì sera premiano la simpatia di Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli e di Valentina Persia, vincitori di Tale e Quale Show il 14 ottobre. Lo show di Carlo Conti su Rai 1 totalizza 3.635.000 spettatori pari al 22.2% di share.

A cura di Giulia Turco

Lo show di Carlo Conti si mantiene in prima linea nel venerdì sera della tv. Gli ascolti di venerdì 14 ottobre riconfermano Tale e Quale Show come il programma già visto dagli italiani con dati più o meno in linea con la settimana precedente. Ancora una volta gli sta dietro Viola come il mare. La fiction di Canale 5 con Can Yaman e Francesca Chillemi pubblicizzata da settimane sulle reti Mediaset ha totalizzato 2.626.000 spettatori con uno share del 15.6%.

Gli italiani vogliono leggerezza il venerdì sera in tv

La puntata di venerdì 14 ottobre di Tale e Quale Show ha segnato il trionfo in ex equo di due concorrenti del programma, anzi tre per meglio dire. Si tratta di Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli che concorrono in coppia, che hanno ottenuto lo stesso punteggio di Valentina Persia. La puntata dello show di Rai 1 è stata seguita da un totale di 3.635.000 spettatori pari al 22.2% di share. Un ottimo risultato per lo show di Carlo Conti che rimarca un dato: gli italiani cercano spensieratezza e divertimento. La coppia Paolantoni e Cirilli, che si sono esibiti nei panni di Stanlio e Ollio, non a caso si erano già fatti notare dal pubblico per una esilarante performance nei panni di Blanco e Mahmood sulle note di Brividi. La stessa Persia, che ha interpretato Clementino, è nota per una brillante carriera che punta tutto sull’ironia. Indice di gradimento di ciò che il pubblico in un periodo come quello attuale vuole godersi in tv il venerdì sera.

Gli ascolti sul resto delle reti generaliste

Sul resto delle reti generaliste, nella serata di venerdì 14 ottobre Rai2 con S.W.A.T. raccoglie davanti allo schermo 659.000 spettatori (3.4%). Su Italia1 Rambo III interessa 1.123.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 Qualunquemente è seguito da 558.000 spettatori con il 3.2%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.063.000 spettatori (7.2%). Su La7 Propaganda Live segna 919.000 spettatori (6.6%). Su Tv8 MasterChef arriva a 367.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Fratelli di Crozza è seguito da 1.283.000 spettatori (6.6%).