Svelata la data d’inizio del Grande Fratello Vip 7, ecco quando tornerà il reality show Il Grande Fratello Vip 7 ha già una data d’inizio. A quanto pare il reality inizierà con qualche giorno di ritardo rispetto alle precedenti edizioni, ovvero nella seconda metà di settembre.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo la durata infinita di sei mesi della sesta edizione del Grande Fratello Vip, stando a quanto riportato da TvBlog già si paventa l'inizio di una nuova edizione un po' più tardi del previsto. Alfonso Signorini e i suoi vipponi hanno preso una pausa solamente di sei mesi, il conduttore sarà riposato e pronto a prendere le redini del programma, che inizierà una volta finite le vacanze estive, ovvero a settembre.

L'inizio del reality posticipato

Il giorno preciso, secondo quanto anticipato da TvBlog, dovrebbe essere lunedì 19 settembre, quando i casting saranno già stati chiusi da un pezzo e nuovi vip o presunti tali saranno pronti per varcare l'iconica porta rossa. Sembrerebbe che a richiedere questa partenza posticipata sia stato Alfonso Signorini che ha ritenuto opportuno godere di una platea televisiva più ampia per accogliere i nuovi gieffini, all'inizio di un'altra entusiasmante avventura tra le mura di Cinecittà. Come ormai da prassi probabilmente il reality durerà inizialmente fino a dicembre, per poi allungarsi fino a marzo, come è successo per le due edizioni precedenti, e realizzare quell'ipotesi di "reality annuale" paventata anche da Piersilvio Berlusconi nella presentazione dei palinsesti Mediaset, sempre tenendo conto del riscontro in termini di ascolti.

I casting per il GFVip 7 a maggio

Sarà, quindi, compito del direttore di Chi scovare i nuovi concorrenti, e infatti i casting inizieranno a partire da maggio. Insomma, nonostante il consiglio di Ilary Blasidi andar via dalla rete per riposarsi un po', sembra proprio che Alfonso Signorini sia talmente affezionato alla trasmissione che non riesca a farne a meno, tanto da partire a settembre, seppur con qualche giorno di ritardo, quando quasi ci si era abituati all'assenza del popolo dei gieffini sul piccolo schermo. Sebbene il conduttore abbia già in passato manifestato un certo interesse per alcuni nomi che avrebbe voluto nella casa, quest'anno la ricerca sarà piuttosto ardua.