Sulla Casa del GF Vip vola un messaggio aereo per Antonella e Antonino: “Vivetevi” Sulla casa del GF VIP è volato un aereo che nessuno si sarebbe aspettato, “AntoAnto vivetevi” è il messaggio indirizzato a Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese. Edoardo Donnamaria non ha nascosto il suo fastidio. Ma da chi è stato inviato?

Sulla casa del Grande Fratello VIP è volato nelle ultime ore un aereo per Antonino Spinalbese e Antonella Fiordelisi che ha lasciato stupiti tutti i concorrenti, si tratta di un messaggio di "coppia" nonostante la concorrente abbia intrapreso una relazione con Edoardo. Da settimane si parla di un interesse della Fiordelisi per l'hair stylist, anche il volto di Forum a lei legato ha spesso manifestato i suoi dubbi. Alla vista del messaggio aereo però l'influencer ha chiarito: "Siamo amici".

L'aereo per Antonino e Antonella al GF Vip

Sul cielo di Cinecittà è sorvolato uno striscione dedicato a Antonino Spinalbese e Antonella Fiordelisi: "AntoAnto, vivetevi". Tra risate e dubbi, l'influencer ha tentato di interpretare il contenuto dello striscione ipotizzando che i loro fan abbiano fatto riferimento al rapporto di amicizia che li lega. "Siamo amici" dice prima di abbracciare Antonino, ribadendo che tra loro non ci sarebbe altro. Edoardo Donnamaria però non sembra averla presa bene: durante il pranzo si è mostrato infastidito, "Non mi toccare" le ha detto mentre parlavano dell'accaduto. "Siamo amici, vorrà dire vivetevi nel senso amichevole" ha ribadito la Vip.

Chi ha fatto volare quel messaggio aereo

Su Twitter è diventato virale l'evento con il nome "AntoAnto". In tanti hanno scherzando ipotizzando si tratti di un aereo inviato non da una fanpage dei due Vip bensì da qualcuno che vorrebbe vederli vicini per i propri interessi. "L'aereo è stato mandato da Brad marito di Giaele" ha scritto un utente, "L’aereo AntoAnto palese pagato da signorini che farebbe di tutto pur di vedere la coppietta fake mollarsi" ha scritto un altro. In molti ricordano che nella lista di probabili nuovi concorrenti ci sarebbe anche Micol Incorvaia, ex di Edoardo Donnamaria, probabilmente pronta a portare scompiglio nel percorso del volto di Forum. In realtà una pagina fan per i due concorrenti esiste, "Anto Anto i più veri" hanno ringraziato su Twitter tutti coloro che hanno contribuito alle spese per far volare l'aereo sulla casa del GF Vip senza però chiarire la finalità di quel "Vivetevi". Intanto la Fiordelisi non sembra avere intenzione di rinunciare al suo Edoardo.