Steven Basalari pensa di lasciare Pechino Express: “Prendiamo un aereo in business e andiamo via”

Steven Basalari ha pensato di ritirarsi da Pechino Express 2026. Davanti alle prime difficoltà, l’imprenditore si è sfogato: “Non siamo obbligati a rimanere qui, prendiamo un aereo in business e andiamo in un bel posto”. Era stato lui in realtà a voler partecipare al programma per riconquistare la ex Viviana Vizzini, con cui fa coppia.

Steven Basalari ha pensato di abbandonare Pechino Express 2026. L'imprenditore, in coppia con la ex fidanzata Viviana Vizzni, ha vissuto un momento di difficoltà durante la prima puntata del 12 marzo. "Prendiamo un aereo in business e andiamo in un bel posto", ha detto sfogandosi, stanco dell'incessante pioggia in Indonesia.

Basalari sembra non essere ancora entrato nel pieno spirito di Pechino Express 2026, tanto che davanti alle prime difficoltà ha pensato di tornare in Italia. Al momento di dover chiedere un passaggio, il viaggiatore si è sfogato, dal momento che è abituato a uno stile di vita all'insegna del lusso: "Stiamo andando contro la nostra essenza. Chiedere i favori è una cosa che odio, mi piace farli ma non chiederli. Io pago anche l'aria che respiro a casa". In coppia con lui l'ex fidanzata Viviana Vizzini, a cui si è rivolto presentandogli la possibilità di andare via: "Non siamo obbligati ad andare avanti. Se vogliamo, andiamo via anche adesso. Prendiamo un aereo in business e andiamo in un bel posto".

A convincerlo a rimanere è stata l'ex Viviana Vizzini, che lo ha difeso dalle critiche anche sui social. "Steven vive con un’ansia molto forte e con una paura costante di fallire. In un contesto come questo, dove devi cavartela completamente da solo e senza certezze, quella fragilità può emergere molto più di quanto si immagini da fuori", ha spiegato. E a tutti coloro che si chiedono perché abbia accettato questa esperienza nonostante fosse consapevole a cosa andasse incontro, ha commentato: "Non credo avesse davvero capito il livello di difficoltà prima di viverlo sulla propria pelle".

A voler partecipare al programma era stato proprio Basalari per riconquistare l'ex Bona Sorte di Avanti un altro dopo la fine del loro amore. Un amore che era terminato poco prima dell'avventura a Pechino Express. Inizialmente restia ad accettare, Vizzini si è lasciata poi convincere, come lei stessa ha raccontato: "Steven ha fatto di tutto per portarmi lì, anche se non eravamo più una coppia, perché forse per lui era l’ultima spiaggia".