Pechino Express 2026, nessun eliminato: il racconto della prima puntata e la novità del duello

Nessuna coppia è stata eliminata nella puntata del 13 marzo di Pechino Express 2026, in onda su Sky Uno con la conduzione di Costantino della Gherardesca. Ultimi classificati Gli Ex (Steven Basalari e Viviana Vizzini) che dovranno sfidarsi in un duello con chi arriverà ultimo nella prossima puntata. Al primo posto I Raccomandati, la coppia formata da Chanel Totti e Filippo Laurino. Il viaggio lungo la rotta de L'Estremo Oriente è iniziato a Bali, in Indonesia, e i viaggiatori hanno percorso oltre 200 chilometri.

Nessuna coppia eliminata nella prima puntata di Pechino Express: la novità del duello

Al termine della prima puntata, in onda giovedì 13 marzo su Sky Uno, tutte e 10 le coppie sono rimaste in gara. Nessun concorrente è stato eliminato. Gli ultimi a saltare sul Tappeto Rosso nella città di Gilimanuk sono stati Gli Ex, il cui destino è però ancora tutto da scrivere. La busta nera aperta da Costantino della Gherardesca al termine della tappa conteneva una novità di questa edizione: il duello. Nella prossima puntata, Steven Basalari e Viviana Vizzini sfideranno la coppia che arriverà ultima. Uno di loro rimarrà in gioco, mentre l'altro sarà eliminato. Primi classificati invece I Raccomandati (Chanel Totti e Filippo Laurino), seguiti da I Rapper.

Il racconto della prima puntata del 12 marzo

La prima tappa di Pechino Express 2026 è iniziata a Bali (Indonesia), dove le 10 coppie hanno incontrato Costantino della Gheradesca nel tempio sacro di Pura Dalem. Al via poi la gara con una prima tappa di quasi 300 chilometri, tra sacchi di riso da consegnare, autostop e gebogan (un'alta torre di frutta, fiori e dolci) portato sulla testa. Libro Rosso fissato a Mengwi: I Raccomandati lo hanno firmato per primi e hanno assegnato un malus a Fiona May e Patrick Stevens. Non è mancato l'assaggio dei primi cibi locali, in particolare una tremenda zuppa che ha subito fatto vomitare Mattia Stanga dei Creator.

Cercato rifugio per dormire e passata la notte, al via la seconda parte della gara all'insegna del surf e delle prime alleanze per i passaggi: I Rapper sono stati aiutati da I Raccomandati, mentre I Comedian hanno soffiato il passaggio ai Veloci scatenando l'ira di Fiona May. Tappeto rosso a Gilimanuk, dove sempre I Raccomandati sono arrivati per primi.