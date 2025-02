video suggerito

Stefano De Martino beato tra le donne ad Affari Tuoi: i pacchisti uomini rimangono in 3 Stefano De Martino ad Affari Tuoi è beato tra le donne. Tra tutti i pacchisti in gioco nel game show dell’access prime time di Rai 1 soltanto tre sono uomini: 17 delle Regioni italiane sono rappresentate da donne. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

767 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ad Affari Tuoi tutte pazze per Stefano De Martino? Il game show in onda nell'access prime time di Rai 1 tutti i giorni, che raccoglie davanti allo schermo milioni di italiani, è rimasto con soli 3 uomini in gioco tra tutte le Regioni italiane: le restanti concorrenti, 17 per la precisione, sono tutte donne. Lo ha sottolineato due sere fa il conduttore napoletano che, durante la partita di Giorgio, quando si è ritrovato a dover ballare al centro dello studio sulle note di Sesso e samba dopo l'apertura del pacco contenente 0 euro, non ha trovato più gli stessi compagni di una volta. "Ormai siamo rimasti in pochi, sono tutte donne" ha scherzato. Ieri sera, durante la partita di Ilaria, ha ballato per la prima volta al centro dello studio con tutte le pacchiste in gioco.

Stefano De Martino balla Sesso e Samba con tutte le donne in gioco

Nella puntata di ieri sera di Affari Tuoi, quando Ilaria ha aperto il pacco contenente 0 euro, Stefano De Martino si è piazzato al centro dello studio per il tradizionale ballo sulle note di Sesso e samba e al suo fianco ha chiamato tutte le donne presenti dietro al bancone. Non era mai successo prima d'ora che il conduttore si esibisse con tutte donne.

E così in molti su X hanno ricordato le parole di Gaetano Cervo, ex pacchista della Regione Campania, che scherzò con il conduttore accusandolo di essere stato "molto consumato dalle donne". Ma vuoi vedere che tutte queste presenze femminili in studio siano più interessate a Stefano De Martino piuttosto che al gioco e ai premi in denaro?

Ad Affari Tuoi solo 3 uomini in gioco: 17 Regioni sono rappresentate dalle donne

Nella puntata di Affari Tuoi in onda ieri sera è stato possibile notare che, tra i concorrenti in studio, soltanto tre sono uomini. Le rimanenti 17 Regioni italiane ancora in gara sono rappresentate da sole donne.