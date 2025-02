Ilaria ad Affari Tuoi non segue l’istinto e accetta l’offerta del dottore: nel suo pacco c’erano 100mila euro

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, lunedì 24 febbraio 2025, Ilaria della regione Umbria. Descritta da Stefano De Martino come "la mamma di tutti i pacchisti", ha raccontato: "Io ho quasi 47 anni, loro sono tutti piccoli. Mi sono sentita mamma di tutti". Poi ha presentato il fratello Paolo che l'ha accompagnata in studio per la partita: "Sono sposata, ora mio marito è a casa a fare il tifo per me con i miei figli". Ilaria è tornata a casa con 35mila euro.

La partita di Ilaria ad Affari Tuoi

La partita di Ilaria ad Affari Tuoi non è iniziata col botto: con i primi sei tiri ha eliminato dal tabellone 300mila euro e 50mila euro. Il dottore allora le ha offerto 29mila euro: "Bella cifra, però non mi bastano" ha commentato la pacchista prima di tritare l'assegno. Subito dopo ha pescato i pacchi contenenti 30mila, 10mila e 200mila euro. "Da ora in poi eliminiamo il mantra" ha scherzato Ilaria che, prima di fare il terzo tiro, aveva chiesto un aiutino al pubblico con il coro "Ora tu mi apri il pacco blu". Il dottore ha proposto alla concorrente il cambio, poi rifiutato.

I successivi tre tiri hanno eliminato dal tabellone un pacco blu, il panpepato e 20mila euro. "Vendo frutta e verdura, anche prodotti tipici nel mio negozio" ha raccontato Ilaria prima di ricevere una nuova offerta dal dottore, 15mila euro. "Un po' avaro. Anche questi non bastano" ha dichiarato prima di tritare il nuovo assegno. Eliminati altre due piccole cifre, il dottore le ha offerto il cambio. Ilaria ha deciso di seguire l'istinto – "Ho una sensazione" – e cambiare il suo pacco 2 con il numero 9. Bene ha fatto perché il suo conteneva solo 5 euro. Poi il dottore le ha offerto 29mila euro e Ilaria ha deciso di tritare di nuovo l'assegno: con il tiro successivo ha pescato 0 euro.

Il finale di Ilaria che torna a casa con 35mila euro

Rimasta con 75 euro, 100mila, 75mila e 15mila euro, il dottore le ha offerto 40mila euro. "Comincia ad essere una cifra importante, non li vedi per anni tutti insieme. In questo momento è d'obbligo il saluto al nonno. Abbiamo due nonni ancora in vita, Marina e Manlio. La nonna non è più quella di prima, nonno invece lo salutiamo perché lui vede sempre i pacchi. Mi ha detto "Mi raccomando, non buttar via i soldi". Ciao nonno, ma andiamo avanti" ha commentato Ilaria prima di proseguire la partita ed eliminare dal tabellone 75mila euro. Il dottore le ha offerto, allora, 30mila euro. "Sono diversi anni che portiamo avanti l'attività di frutta e verdura, sono 26 anni. Si fatica perché i soldi non bastano per tutte le spese. Fortunatamente siamo in gamba. Questa è un'esperienza meravigliosa, voglio provarci" ha dichiarato la pacchista prima di tritare l'assegno nel tentativo di tornare a casa con 100mila euro. Eliminati 15mila euro, è rimasta in gioco con i 100mila e i 75euro e il dottore, come ultima offerta, le ha proposto 35mila euro. "Non è semplice. Il cuore mi dice di andare avanti, la testa non tanto. Dico non bastano, ma sono soldi. Sono rimasti l'8, il simbolo dell'infinito, un numero che mi piace tanto, ha un valore affettivo. Il 9 mi segue da sempre, l'ho scelto. Non so se seguire il cuore o la testa" ha dichiarato la pacchista prima di accettare l'offerta. Il suo pacco conteneva 100mila euro.