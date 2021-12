Soleil Sorge rivela: “Ho avuto due relazioni contemporaneamente, è andata avanti 7 mesi” Soleil Sorge si lascia andare a confidenze con Nathaly Caldonazzo, parlando d’amore e di sentimenti. L’influencer ha raccontato di aver avuto anche una relazione parallela con due persone.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo che Alex Belli ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip, pare che Soleil Sorge stia vivendo l'avventura del reality di Canale 5 un po' più in sordina, ma parlando con Nathaly Caldonazzo l'influencer si è lasciata andare ad alcune confessioni in merito alla sua vita privata. Oltre all'amore per un ragazzo che la aspetta fuori le mura di Cinecittà, l'italo-americana ha parlato anche di un periodo in cui ha portato avanti parallelamente due relazioni, dicendosi innamorata di entrambe le persone che stava frequentando in quel momento.

Le rivelazioni di Soleil

Si parla d'amore al Grande Fratello Vip e non manca tra i discorsi con le new entry del reality, anche qualche commento sulla liaison tra Alex Belli e Soleil Sorgeche, però, continua a ribadire che tra loro c'è sempre stata una grande amicizia e nulla più, sebbene Nathaly Caldonazzo le faccia intendere che il pubblico a casa ha percepito tutt'altro, ovvero che tra loro ci fosse una grande attrazione fisica. Parlando quindi di possibili scenari, di matrimoni finiti e coppie nate nel mezzo di una crisi, anche l'influencer racconta di aver vissuto una situazione in cui ha provato dei sentimenti molto forti per due persone in contemporanea:

Ho iniziato a frequentare un ragazzo e nel frattempo con un mio amico si è iniziata a creare questa cosa dove proprio mi stavo innamorando, ed ero realmente innamorata di entrambi, l'uomo perfetto in due, uno mi completava una cosa, uno un'altra e per sette mesi è andata avanti con entrambi, finché poi mi sono detta che dovevo decidere. Ma ti dico la verità era più una cosa che mi sono impostata che altro. Uno lo sapeva e l'altro no, poi l'ho detto anche all'altro, ci siamo messi insieme perché io ho scelto lui alla fine, quello che non lo sapeva. Ho rinunciato io a qualcosa, ma è stata una lezione anche quella, ho imparato tanto.

Soleil Sorge dichiara di essere innamorata

La gieffina, inoltre, sottolinea che con l'attore non sarebbe mai potuto nascere nulla perché totalmente presa da questo ragazzo conosciuto da poco, ma con il quale sente che potrebbe esserci una grande intesa e che quanto ha sentito al suo fianco non è paragonabile a quello che ha potuto provare nei confronti di Belli: