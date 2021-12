Soleil Sorge ripensa ad Alex Belli: “Mi manca un sacco” Al Grande Fratello Vip 2021, Soleil Sorge ha confidato a Katia Ricciarelli di sentire la mancanza di Alex Belli. Quindi, ha ricordato la loro affinità.

Soleil Sorge non ha dimenticato Alex Belli. La concorrente del Grande Fratello Vip 2021 è tornata a parlare dell'attore in queste ore. Ha ammesso di essere stata felice di averlo rivisto nel corso della diretta di lunedì 27 dicembre, sebbene solo in collegamento. Di Alex e del loro rapporto, conserva un bel ricordo e sente la sua mancanza.

Soleil Sorge torna a parlare di Alex Belli

Soleil Sorge si è confidata con Katia Ricciarelli. Quest'ultima ha detto di Alex Belli: "Tutto sommato mi fa anche un po' pena. Non riesco ad avercela con lui, ha dato tanto". L'ex volto di Uomini e Donne si è detta d'accordo con lei e ha sottolineato quanto senta la mancanza di Belli:

"Mi ha deluso il suo comportamento in quel momento. Al di fuori di quello, gli voglio un bene dell'anima, mi manca un sacco, è una persona a cui auguro solamente il bene. Non ho nulla contro di lui, anzi. Provo tanto…quando l'ho rivisto, mi mancava un sacco. Perché poi, alla fine, almeno con noi è stato una brava persona. È sempre stato squisito. Noi quando litigavamo, poi scoppiavamo a ridere, figurati. Con due personalità forti come la mia e la sua, arrivare poi a fare pace, a riuscire a parlarne tranquillamente o riderci su, non è da poco".

Soleil Sorge ripensa al suo fidanzato

Soleil Sorge, che secondo le indiscrezioni sarebbe fidanzata con l'imprenditore Carlo Domingo, è tornata a parlare della relazione che aveva intrapreso prima di entrare nella casa. Il rapporto vissuto con Alex Belli, non avrebbe scalfito l'amore che prova per il ragazzo che l'attende fuori dalla porta rossa. Per lui ha avuto parole dolcissime: