Siparietto tra Ilary Blasi e Lucarelli al Gf Vip: “I caffè li faccio bene”, “Vuoi che porti un’amica?”

Scambio di battute tra Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli in apertura del Grande Fratello. La conduttrice invita l’opinionista a casa e il dialogo scivola sul doppio senso. Dietro l’ironia sulle doti da “barista” di Ilary, si nasconde il fantasma del gossip che ha segnato la fine del suo matrimonio con Totti.

Crediti: Ufficio stampa Endemol Shine Italy e Mediaset

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Se il buongiorno si vede dal mattino, questa edizione del Grande Fratello Vip promette di regalare più soddisfazioni in studio che dentro la Casa. Tra le dinamiche più interessanti c'è il rapporto tra Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli, fatto di continue frecciate e battute reciproche. Ultima prova è il siparietto che hanno regalato nel corso della seconda puntata di venerdì 20 marzo, che ha sfiorando il "flirt" e riacceso un vecchio caso legato alla vita privata della conduttrice.

Lo sketch tra Selvaggia Lucarelli e Ilary Blasi

Tutto è nato dalla celebrazione del successo social del programma. Ilary Blasi, orgogliosa dei meme virali, ha punzecchiato l'opinionista: "Hai stupito anche l’imperatrice dei social, Selvaggia Lucarelli". La risposta della giornalista non si è fatta attendere, riportando a galla l'invito che la conduttrice le aveva fatto la settimana precedente: "Il nostro caffè sospeso ha infiammato l'internet". Da lì, il dialogo è diventato un match di tennis a colpi di sottintesi: "Prometto che te lo offro", ha detto Ilary. E ancora: "Guarda che io li faccio bene i caffè…invito anche un'amica?". "Eh, lo so, se ne parla parecchio… Li voglio provare. Si sta creando una situazione interessante", ha risposto l'opinionista.

La questione del caffè con Iovino

La questione del caffè rimanda al celebre incontro di Ilary Blasi con Cristiano Iovino, il nome emerso durante la burrascosa separazione da Francesco Totti. Secondo le ricostruzioni (e le conferme successive dello stesso Iovino), quel famoso caffè romano sarebbe stato l'innesco di una frequentazione "intima" che avrebbe incrinato definitivamente il rapporto con l'ex Capitano. Scherzarci oggi, in diretta nazionale, è la prova definitiva della nuova fase della conduttrice, capace di usare il gossip che l'ha colpita come un'arma di intrattenimento. Blasi, oggi, è stabilmente legata a Bastian Muller, l'imprenditore tedesco che è riuscito nell'impresa di riportare l'equilibrio nella sua vita. I due, che fanno coppia fissa da ormai due anni, sono reduci da una trasferta a Parigi dove sarebbe arrivata la proposta ufficiale.