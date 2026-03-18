Ilary Blasi riporta l’energia che mancava al GF Vip: perché il flop agli ascolti non deve spaventare

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Ilary Blasi ha ripreso il timone del Grande Fratello Vip e in poche ore è riuscita in un'impresa che non era del tutto scontata: far dimenticare il passato recente del programma e tracciare un nuovo percorso, in una nuova direzione, a prima vista vincente nonostante i dati di ascolto "tiepidi". La prima puntata ieri sera, martedì 17 marzo, ha registrato 2.146.000 e il 18.4%: risultato poco soddisfacente per l'esordio, legato all'effetto "saturazione" del reality che negli ultimi anni ha fatto difficoltà a mantenere alta l'attenzione del pubblico. A questo si aggiunge il caso Signorini, uscito da Mediaset dopo le accuse di Fabrizio Corona, che ha inevitabilmente acceso polemiche e compromesso la fiducia anche dei fan più accaniti. Parlare di crisi definitiva, però, è prematuro perché l'effetto Blasi di ieri sera può segnare una chiave di rilancio del programma.

Il GF Vip aveva bisogno non solo di un nuovo volto, anche di un cambio di energia. Sul piano dell'intrattenimento, ieri sera, la conduttrice romana, che per il suo ritorno ha voluto con sé in studio parte della sua famiglia, ha riportato al centro quella componente "trash" divertente che mancava da tempo. Tra battute, frecciatine e momenti di leggerezza, è tornata a occupare quello spazio, che dal 2016 al 2018 è stato suo, restituendo vitalità alla trasmissione e la capacità di divertire.

Ecco perchè gli ascolti apparentemente insufficienti, (che sarebbero potuti andare anche peggio), del debutto non devono spaventare. Ilary Blasi non è l'unico valore aggiunto del ritorno del GF Vip dopo il caso Signorini: la presenza di Selvaggia Lucarelli, opinionista sferzante della Tv italiana capace di accendere dibattiti sia dentro che fuori lo studio, genera attenzione e coinvolgimento. E già ieri sera, con il botta e risposta con Alessandra Mussolini con la quale aveva già avuto una querelle e le frecciatine alla conduttrice, ne ha dato il giusto assaggio. Anche il cast promette bene: concorrenti apparentemente più spontanei, meno costruiti, portatori di storie che possono incuriosire e con la giusta dose di trash, possono riaccendere la curiosità del pubblico, abituato a dinamiche prevedibili e scontate, tipiche del modello Signorini. La prima puntata segna già un cambio di passo che lascia intravedere il potenziale di un programma che sembrava ormai essere ai titoli di coda. L'energia della nuova edizione di Ilary Blasi è il segnale positivo su cui costruire il futuro del reality.