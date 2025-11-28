Simone mima un atto sessuale tenendo in braccio Grazia al GF: “Due secondi, guarda che le ho fatto”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Una settimana fa aveva apertamente condannato – addirittura urlando – un gesto di Omer Elomari, che si era abbassato i pantaloni mostrando gli slip in segno di protesta contro quelle che riteneva intromissioni eccessive nella sua vita privata. Ma oggi Simone De Bianchi è riuscito a fare peggio di ciò che aveva tanto contestato.

Un video, tratto dalla diretta e finito sui social, mostra il giovane raccontare di avere mimato un atto sessuale nei confronti di Grazia Kendi approfittando di un momento di vicinanza. Un gesto, descritto da Simone come qualcosa di divertente, che ha invece infastidito il pubblico del programma.

Simone De Bianchi: “Ho preso Grazia in braccio e le ho fatto pò pò pò”

Il momento intercettato dalle telecamere del reality mostra Simone in giardino insieme a Jonas Pepe. Il concorrente, entrato nella Casa insieme alla madre Francesca Carrara, ha raccontato al coinquilino quanto accaduto poco prima con Grazia: “Mi aveva chiesto di farle vedere se ce la facevo a prenderla in braccio, quindi mi è saltata in braccio e io le ho fatto pò pò pò. È scesa ed è corsa in bagno e ho detto: ‘Ammazza oh, due secondi. Guarda che le ho fatto a Grazia’”. Jonas, evidentemente in disaccordo, ha scosso la testa e si è allontanato.

Con Omer Elomari, Simone aveva parlato di rispetto

Il gesto di Simone risulta ancora più significativo se messo in relazione con quanto accaduto nella Casa solo una settimana fa. Il romano si era infatti violentemente scagliato contro Omer per quella che aveva definito una mancanza di rispetto nei confronti delle donne e, soprattutto, qualcosa che avrebbe potuto offendere sua madre, con lui al GF, e sua sorella, che segue la diretta da casa.

Omer, sbagliando, si era abbassato i pantaloni per mostrare i boxer in segno di protesta contro quella che aveva considerato una violazione della sua intimità. L’episodio era sfociato in una violenta lite tra Omer e Simone cui, poco dopo, si era aggiunto Jonas, arrivato a fare man forte a De Bianchi.