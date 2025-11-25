Al GF Omer si abbassa i pantaloni e Jonas si tocca le parti intime, Simona Ventura: “Chiedete scusa alle donne”

“Una volgarità incredibile, sarebbe opportuno che chiedeste scusa”. Così Simona Ventura al Grande Fratello ha commentato i gesti di Omer e Jonas: il primo si è abbassato i pantaloni davanti ad alcune donne, mentre il secondo si è toccato le parti intime.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nel corso della settimana non è passato inosservato al Grande Fratello il gesto di Omer Elomari. Il concorrente si è abbassato i pantaloni davanti ad alcuni inquilini, tra cui diverse donne, dicendosi stufo che gli vengano chiesti dettagli riguardo la sua intimità con Rasha. Poco dopo è scoppiata un'accesa discussione con Jonas Pepe e si è quasi sfiorata la rissa. Nella puntata del 24 novembre, Simona Ventura ha voluto parlare con loro dell'accaduto.

"Chiedi scusa, è di una volgarità incredibile", le parole di Simona Ventura

Simona Ventura ha voluto un confronto in studio tra Omer e Jonas dopo quanto accaduto. "Hai fatto un gesto complicato, che è stato letto molto male. Te ne sei reso conto?", ha chiesto la conduttrice al modello di origini turche. "Mi sono reso conto che è stato sbagliato. L'ho fatto in preda alla rabbia, non intendevo quello, ma volevo dire altro", ha spiegato lui. Il pubblico è poi venuto a conoscenza anche di un gesto poco carino fatto da Jonas, che si è toccato le parti intime mimando un atto sessuale. Simona Ventura si è soffermata anche su quello: "È di una volgarità incredibile, non cambia se sei davanti alle donna o meno, anzi, visto e considerato il significato è ancora più grave. Sarebbe opportuno che chiedessi scusa".

Il faccia a faccia tra Omer e Jonas

Omer ha voluto ribadire le sue scuse, fatte sia alle coinquiline che a tutte le donne che lo guardano da casa. Anche Jonas ha fatto un passo indietro e ha spiegato di aver reagito in modo piuttosto violento perché si è sentito continuamente chiamato in causa: "Con te non voglio litigare davanti agli altri, non mi sembra uno scontro alla pari. Mi hai tirato in mezzo quattro volte. Sei saccente, presuntuoso, vuoi farti vedere come quello che comanda ma in realtà no comandi nessuno qua". Nel confronto- che non si è risolto con nulla di fatto- è intervenuta anche Sonia Bruganelli. L'opinionista si è schierata dalla parte di Omer e non ha ‘condannato' il suo gesto, spiegando: "Mi ha fatto quasi tenerezza. È stato l'emblema del fatto che fosse in difficoltà, anche se siamo qui apposta per parlare della vostra intimità".