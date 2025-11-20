Omer si abbassa i pantaloni davanti a tutti al GF e Jonas lo aggredisce: “Vai in galera”, si sfiora la rissa

Ieri sera è scoppiato il caos al Grande Fratello. Omer, stufo di sentir parlare della sua intimità con Rasha, si è abbassato i pantaloni davanti a tutti. Un gesto che ha lasciato perplessi i concorrenti e che ha fatto esplodere Jonas. In giardino si è sfiorata la rissa.

Nella casa del Grande Fratello ieri sera è scoppiato il caos. Omer si è infuriato quando alcuni concorrenti hanno sostenuto che tra lui e Rasha non ci sia abbastanza passione. Dopo che la concorrente ha ammesso i suoi limiti nell'intimità con il suo inquilino, quest'ultimo, sentendosi messo in discussione, ha sbottato abbassandosi i pantaloni. Ha mostrato i suoi boxer, provocando i concorrenti che sono rimasti perplessi davanti al gesto: "Perché parlate di queste cose così personali? Volete che vi faccio vedere le mutande? XL, volete vedere? Siete arrivati alla mia intimità. Mi sono rotto il ca**o" ha dichiarato Omer. Jonas, che ha assistito alla scena, ha così commentato: "Basta parlare di intimità, ognuno si gestisce le sue cose, ognuno si gestisce la sua relazione". La situazione, poco dopo, è degenerata.

Soltanto in un secondo momento Jonas ha reagito al gesto di Omer in giardino. Se prima era sembrato calmo e intento a rimettere ordine, in poco tempo ha cambiato atteggiamento. Rivolgendosi con tono aggressivo al suo inquilino, gli ha urlato contro cercando il faccia a faccia: "Se tu qua fuori, per strada, ti abbassi i pantaloni chiamano la polizia e ti portano in galera. Se ti abbassi le mutande, succede un casino e non si fa. Non si fa". I concorrenti hanno provato a calmarlo, e mentre lo strattonavano, è esploso anche Omer il quale ha iniziato a inveirgli contro: "Vuoi fare l'uomo? Non urlare come un cane addosso a me, hai capito? Bambino. Non urlare". Gli inquilini hanno cercato di riportare ordine separandoli.

Le scuse di Omer alle donne: "Scusate. Vi spiego il senso del mio gesto"

Omer nelle ultime ore si è scusato con le donne della casa che, stando a quanto dichiarato dal concorrente, avrebbero frainteso il significato del gesto compiuto ieri sera. "Il gesto è stato sbagliato, ma non avete capito cosa intendevo dire. Mi dispiace per il gesto, non era quello che avete inteso. Mi scuso con voi donne" ha dichiarato, prima di spiegare che era stufo del fatto che gli chiedessero dettagli intimi su lui e Rasha. "Era riferito ai dettagli. Che vi importa, anche della taglia della mia maglietta o di qualcos'altro?", ha continuato. Mattia, allora, ha concluso il discorso: "Il gesto che hai fatto, anche se vuoi mettere determinati dettagli in linea ed è passato altro, è sbagliato. Se il tuo obiettivo era altro, va bene. Ma il gesto era sbagliato".