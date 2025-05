video suggerito

Simona Ventura: “A 60 anni sono una donna risolta e felice, al mio 30esimo compleanno piansi” Simona Ventura sta per iniziare l’avventura dell’Isola dei Famosi in veste di opinionista. La conduttrice si dice soddisfatta della sua vita, professionale e privata, pur riconoscendo di aver attraversato anche periodi particolarmente difficili. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

132 CONDIVISIONI condividi chiudi

In vista della partenza de L'Isola dei Famosi, Simona Ventura è stata ospite di Verissimo nella puntata di domenica 4 maggio. La conduttrice ha ripercorso la sua carriera, dicendosi felice per questo nuovo ruolo che la attende e afferma di essere una soddisfatta di tutto quello che ha raggiunto finora, anche nel suo privato.

I 60 anni di Simona Ventura e il ritorno all'Isola dei Famosi

È lei stessa a ricordare che l'Isola dei Famosi è un programma che conosce come le sue tasche, avendovi partecipato in varie vesti: "Ho fatto tutti i ruoli, ho condotto per otto anni, ho fatto la concorrente è stato molto bello per me, dura, adesso come opinionista, mi manca l’inviato, ma mai dire mai". Parlando di questa nuova esperienza da opinionista e di come pensa di potersi rapportare ai naufraghi Ventura risponde:

Sono di supporto a Veronica, sono felice di questo, vorremmo divertirci, dipende da chi hai davanti, io sono senza filtri, mi piace questa voglia di tornare un po’ all’essenza dell’Isola, la sopravvivenza, la convivenza forzata, avendola fatta come concorrente posso bacchettare i concorrenti.

Reduce da un compleanno importante, quello dei sessant'anni, Simona Ventura ha raccontato di come ad oggi si senta felice, appagata, mentre alla soglia dei trenta era in balia di tutto quello che ancora non sapeva sarebbe accaduto nella sua vita. La conduttrice, infatti, racconta anche il sentimento di smarrimento di quel tempo:

Sono molto felice, sono contenta di aver festeggiato questo sessantesimo compleanno, sono una donna risolta e felice di come stanno andando le cose. Quando ho compiuto 30 anni ho pianto, i 30 sono un po’ la maturità, ero lì non ero né carne e né pesce, il lavoro andava forte, ma non sapevo che cosa sarebbe accaduto, mi sarebbe piaciuto tante cose, adesso a 60 ho riso, l’ho passato con le persone che amo, sono fortunata e felice.

A queste considerazioni, ne aggiunge anche una riguardante la sua famiglia: "Ringrazio il destino perché i miei figli sono qui, ogni giorno è un regalo per i miei figli. Poi c’è Giovanni che dal 2018 è vicino a me, ci siamo anche sposati".

Una in continuo cambiamento

Una carriera ricca di cambiamenti, in cui ha affrontato anche momenti non sempre idilliaci, dopo i quali Simona Ventura ha provato a cercare dentro di sé la voglia di rimettersi in gioco, testando nuove parti di sé:

Ho fatto 80 programmi nella mia carriera, sono tantissimi, attraverso le difficoltà io cresco e metto in me qualcosa di nuovo. Ho sempre bisogno di questi stimoli, tante ripartenza, tante vite, però ti devo dire che sono molto felice di ripartire, ho sempre avuto una costante, il pubblico che mi ha sempre voluto bene. Io rifarei tutto, perché tutto mi ha fatto diventare la persona che sono oggi. Ho sempre avuto paura di avere rimpianti o rimorsi, preferisco sempre buttarmi.

Il periodo buio di Simona Ventura e l'aggressione al figlio

Come raccontato anche a Ballando con le stelle, c'è stato un periodo in cui, soprattutto a livello lavorativo non riusciva ad ingranare e a riprendersi come avrebbe voluto, ma a farle cambiare prospettiva è stata anche l'aggressione subita da suo figlio, che le ha fatto capire come i problemi debbano essere affrontati da un'altra prospettiva:

Anche quel periodo che avevo nascosto dentro di me, tirandolo fuori mi ha reso una persona ancora più felice. L'aggressione a mio figlio paradossalmente mi ha aiutato è come se il destino mi avesse dato uno schiaffo, è un grande segnale, l’ho letto così, ho pensato a recuperare, voglio avere un atteggiamento, un’altra grinta, proprio in quel periodo io ho cambiato la mia vita, ho avuto anche Maria che mi è stata vicina, c’era Temptation Island, una cosa che mai avevo fatto nella mia vita, non la ringrazierò mai abbastanza e poi è arrivato anche Giovanni. Quando inizi a pensare positivo capisci che poi la vita ti premia.