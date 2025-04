video suggerito

Simona Ventura festeggia 60 anni, il saluto di Mara Venier: "Siamo state due cogl**ne a non frequentarci più" Simona Ventura compie 60 anni e ospite a La Volta Buona su Rai1, insieme a suo marito Giovanni Terzi, ha parlato del loro amore, della sua carriera e ha ricevuto anche degli auguri piuttosto particolari.

A cura di Ilaria Costabile

Simona Ventura oggi, 1° aprile, compie 60 anni ed è stata ospite del programma pomeridiano di Caterina Balivo, La Volta Buona, durante il quale ha ripercorso alcuni momenti della sua carriera, parlando poi dell'amore con Giovanni Terzi, suo marito dallo scorso luglio. La conduttrice ha poi ricevuto anche un messaggio d'auguri speciale, quello di Mara Venier, con la quale in passato c'era stato un momento di distacco.

Il matrimonio con Giovanni Terzi e il regalo per i 60 anni

Un amore, quello tra Simona Ventura e Giovanni Terzi, che i due non hanno paura di mostrare davanti alle telecamere, come quando lui le ha proposto di diventare sua moglie durante Ballando con le stelle: "È stato inaspettato, rimaniamo una delle poche coppie che non ha litigato e non si è lasciata dopo Ballando, anzi ci siamo sposati, è stata una cosa eccezionale" ha detto la conduttrice, commentando il fatto che la loro coppia abbia superato anche lo scoglio di un programma televisivo insieme, mentre il giornalista aggiunge: "

Sono stati mesi intensi, perché quando abbiamo messi insieme la gente. Erano 10mila persone, non ci stavano e non avevamo il budget, abbiamo fatto due feste, una a Milano e una a Rimini, il nostro matrimonio voleva essere una festa con gli amici, abbiamo grande rispetto per le nostre vite passate.

Non poteva mancare un commento tecnico da parte di Enzo Miccio, che ha organizzato la festa tenutasi a Rimi: "È stato complicato, ma è stato molto bello. Mi hanno tenuto sul filo del rasoio, era un continuo cambiare, location, numero di persone. Ma umanamente sono stati fantastici". In occasione dei suoi sessant'anni, Simona Ventura racconta che il marito le ha fatto un dono speciale: "101 rose rosse, ogni giorno mi fa un regalo, tutti i giorni mi fa un regalo d’amore" e per non far passare inosservato questo giorno la conduttrice racconta quali sono i programmi della serata:

Facciamo una cena con una famiglia stretta, in 15, andiamo in un ristorante fuori Milano. Prendiamo un pulmino di 17 posti e andiamo a mangiare fuori. Dopo il matrimonio dell’anno scorso, riprendiamo un po’ di fiato, magari il compleanno con il tempo.

Gli auguri di Mara Venier a Simona Ventura

Tra i presenti in studio, anche Giancarlo Magalli, con il quale Simona Ventura ha iniziato a lavorare da giovanissima: "Devo dire grazie a Giancarlo, perché è stato lui a farmi iniziare questo mestiere nell’87. È stato stupendo lavorare con Giancarlo, sempre all’ultimo momento" e il noto volto tv dopo aver definito i capelli di una giovanissima Ventura "impresentabili" ha continuato dicendo: "Le dissi tu sei brava, sei divertente, sei spigliata, non puoi fare la valletta, cosa vorresti fare? Lei mi disse la domenica sportiva e dopo due anni ci riuscì". Ventura ricorda i tempi in cui ha iniziato tv: "Mi infiammavo facilmente, ero aggressiva, poi la vita di porta davanti a delle gioie, dei dolori, quell’adolescente lì è sempre dentro di me, ritengo di essere stata più fortunata". Non potevano mancare gli auguri della sua socia televisiva, Paola Perego che scherza, dicendo di poterla prendere in giro almeno per i prossimi 15 giorni, prima che lei compia 59 anni. Ma, dopo poco, arriva anche la telefonata di Mara Venier, con la quale di recente, dopo un lungo periodo di lontananza, si è ricucito un rapporto. Il volto della Domenica In, quindi, rivolgendosi all'amica: "Posso dire che siamo state due coglione a non frequentarci e voglio ringraziare Giovanni, Giovanni sa perché".