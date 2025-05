Isola, Simona Ventura: “Mi incuriosiscono Adinolfi e Giarrusso. Mosetti con il mio ex Bettarini? Tutto prescritto”

video suggerito

"Conduttrice, concorrente e ora opinionista, si chiude un cerchio. Vladimir Luxuria ha fatto pure l'inviata", così Simona Ventura descrive l'inizio di questa nuova avventura all'Isola dei famosi 2025, al fianco della conduttrice Veronica Gentili. I concorrenti che la incuriosiscono di più sono "Adinolfi e Giarrusso, i politici sono i nuovi volti della tv". E su Antonella Mosetti e la storia con il suo ex Bettarini: "Tutto prescritto".

“Conduttrice, concorrente e ora opinionista, si chiude un cerchio. Vladimir Luxuria ha fatto pure l’inviata”, così Simona Ventura descrive l’inizio di questa nuova avventura all’Isola dei famosi 2025, al fianco della conduttrice Veronica Gentili, che a suo parere “è in gamba e ha le idee chiare”.

Chi sono i concorrenti che la incuriosiscono di più

Nell'intervista rilasciata a Repubblica svela i concorrenti che la incuriosiscono di più, che sono “sicuramente Adinolfi e Giarrusso” perché “i nuovi personaggi della tv sono i politici, hanno più ore di trasmissione loro degli attori”. Descrive questo momento idilliaco di lavoro incessante in tv come qualcosa frutto di “una tigna paziente. Non mi sono mai arresa, anche nei momenti bui”. La felicità di oggi è frutto di un lavoro a spalla con il marito Giovanni Terzi che l’ha “tirata fuori dalle sabbie mobili”, con il quale condivide cinque figli. Non hanno figli in comune, ma entrambi hanno figli da precedenti relazioni. Simona Ventura ha due figli, Niccolò e Giacomo, nati dal suo matrimonio con Stefano Bettarini, e ha adottato Caterina. Giovanni Terzi ha due figli: Ludovico, avuto dal primo matrimonio con Paola, e Giulio, nato dalle seconde nozze con Silvia Fondrieschi.

Mosetti nel cast: "La storia con il mio ex Bettarini? Tutto prescritto"

“L’idea di Veronica Gentili è di tornare all’essenziale, alla fine è il gioco della sopravvivenza, L’isola è molto diversa dal Grande Fratello, senza nulla togliere”, ha spiegato. Nel cast, anche Antonella Mosetti, che la giornalista Silvia Fumarola le ricorda aver avuto una storia con il suo ex marito Stefano Bettarini: “Tutto prescritto. Tombale”, risponde secca.

In merito a chi, a differenza di Maria De Filippi, che la volle per Amici e Temptation Island, non l'ha aiutata nel momento del bisogno, dichiara di non ha tempo per la vendetta e che preferisce "una felice indifferenza". "Perdono ma non dimentico tanto", conclude, dando appuntamento al pubblico a mercoledì 7 maggio.