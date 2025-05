video suggerito

Isola dei Famosi 2025, anticipazioni per stasera: il destino di Giarrusso dopo l'infortunio e la prima eliminazione Stasera, lunedì 12 maggio, è in programma su Canale5 la seconda puntata dell'Isola dei Famosi. Veronica Gentili con Simona Ventura e Pierpaolo Pretelli dirigeranno le sfide dei nafraghi. Stasera anche il destino di Dino Giarrusso e Angelo Famao: le anticipazioni.

A cura di Gaia Martino

Veronica Gentili torna in tv stasera, lunedì 12 maggio 2025, con la seconda puntata dell'Isola dei Famosi 2025. Accompagnata in studio da Simona Ventura in qualità di opinionista e in Honduras dall'inviato Pierpaolo Pretelli, dirigerà in un nuovo appuntamento le sfide dei naufraghi che una settimana fa hanno iniziato la loro lotta contro la sopravvivenza. Nei primi giorni su Playa Giovani e Playa Palapa, non sono mancati attimi di tensione: oltre all'accendino gate, alcuni concorrenti hanno fatto fatica ad ambientarsi e tra questi anche Angelo Famao che ha espresso la sua volontà di abbandonare il programma. Ecco cosa succederà nella puntata di stasera.

Le anticipazioni della puntata dell'Isola 2025 di stasera

In prima serata su Canale5 questa sera di lunedì 12 maggio andrà in onda la seconda puntata dell'Isola dei Famosi 2025. Dopo l'infortunio che lo ha costretto a saltare il primo appuntamento del reality, Dino Giarrusso salperà ufficialmente sulla spiaggia di Cayo Cochinos per iniziare la sua nuova avventura televisiva. In forse, invece, il percorso di Angelo Famao che in settimana ha rivelato la sua volontà di abbandonare il reality: "Mi sento confuso, non sono lucido perché non mangio e non dormo da giorni", le sue ultime parole. Durante la diretta di stasera sarà chiamato a decidere se lasciare definitivamente l'Honduras o se rimanere in gioco.

Nella puntata Veronica Gentili dovrebbe aprire anche la parentesi accendino gate che ha alimentato le prime tensioni su Playa Giovani. Leonardo Brum nel giorno 1 sull'Isola ha acceso il fuoco, di notte, con un accendino trovato sulla spiaggia: oltre ad aver rischiato di far divampare un incendio a causa del vento, ha infranto il regolamento e la produzione è stata costretta ad intervenire. Stasera i naufraghi potranno conquistare il fuoco con una prova fisica.

La prima eliminazione: i naufraghi al televoto

Stando alle anticipazioni, la seconda puntata di stasera firmerà anche la prima eliminazione. I naufraghi, nel primo appuntamento televisivo in onda lo scorso mercoledì, hanno scelto i protagonisti del televoto. Uno tra Mario Adinolfi, Patrizia Rossetti, Carly Tommasini e Lorenzo Tano dovrà lasciare l’Isola dei Famosi: a decidere sarà il pubblico.