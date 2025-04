video suggerito

Mara Sattei festeggiata e presto sposa, la proposta di matrimonio nel giorno del suo 30esimo compleanno Mara Sattei si sposa. La cantante, all'anagrafe Sara Mattei, ha ricevuto una romantica proposta di matrimonio nel giorno del suo 30esimo compleanno. Sconosciuta per il momento l'identità del fidanzato e futuro marito, a cui la cantante ha subito detto sì commuovendosi per l'emozione. Il momento è stato immortalato dal fratello ThaSup.

A cura di Elisabetta Murina

Mara Sattei si sposa. La cantante, all'anagrafe Sara Mattei, ha ricevuto una romantica proposta di matrimonio nel giorno del suo 30esimo compleanno, festeggiato il 28 aprile. Sconosciuta per il momento l'identità del fidanzato e futuro marito, a cui la cantante ha subito detto sì commuovendosi per l'emozione. A condividere il video sui social il fratello della futura sposa, a sua volta cantante, conosciuto come Thasup.

La proposta di matrimonio nel giorno del suo 30esimo compleanno

Oggi, 28 aprile, Mara Sattei compie 30 anni e ha voluto festeggiare in anticipo, aspettando la mezzanotte. Per l'occasione la cantante ha organizzato una grande festa di compleanno alla presenza di familiari e amici. Location con luci rosse soffuse, torta a forma di cuore e tanta musica sono stati alcuni degli elementi che hanno caratterizzato il party. Durante la serata poi è arrivata una grande sorpresa per la festeggiata: il fidanzato si è inginocchiato e, con un anello in mano, le ha chiesto di sposarla. Una proposta di matrimonio inaspettata che ha sorpreso la cantante, che si è commossa, come si vede nelle storie pubblicata su Instagram da Thasup.

Mara Sattei e la riservatezza sulla sua vita privata

Mara Sattei ha scelto di mantenere una certa riservatezza sulla sua vita privata, tanto che al momento non è noto il nome del fidanzato e futuro sposo. Sui suoi social non ci sono indizi che svelino chi sia e come si siano conosciuti o da quanto tempo siano effettivamente una coppia. La cantante non ha mai parlato di lui nemmeno in nessuna delle interviste rilasciate, ma quel c he è cero è che il loro amore procede a gonfie vele e hanno deciso di fare il grande passo di diventare ufficialmente marito e moglie. In passato, Mara Sattei ha avuto una relazione con il rapper Danny la Home, conosciuto ai tempi della sua partecipazione ad Amici.