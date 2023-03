Signorini sulle critiche per la sua condanna dei social: “Continuerò a scagliarmi contro la violenza” Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip, ha replicato a un lettore che ha detto di non avere apprezzato la sua reprimenda verso chi scrive sui social.

In una delle recenti puntate del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha espresso la sua condanna contro la violenza che impera sui social, dove alcuni fan dei concorrenti spesso si trasformano in fanatici e ricorrono all’aggressione verbale come strumento per difendere i propri beniamini. Sul numero di Chi, attualmente in edicola, Alfonso Signorini ha replicato a un lettore che ha criticato il suo discorso in cui condannava questo uso dei social.

Alfonso Signorini condanna la violenza sui social e viene criticato

Un lettore ha scritto una lettera ad Alfonso Signorini per comunicargli di non avere apprezzato l’accusa che ha rivolto ai social. Ritiene, infatti, che dovrebbe essere più comprensivo per delle persone che stanno affrontando un momento molto difficile, tra guerra, polemiche politiche e una pandemia alle spalle:

Seguo con interesse il Grande fratello e vi ringrazio per la compagnia che ci fate, ma ieri non ho apprezzato la sua reprimenda verso chi scrive sui social. Deve sapere che tutti noi veniamo da una pandemia di tre anni, da almeno tre vaccini, dal Covid preso comunque. Veniamo da un anno di guerra sempre più inquietante, dai morti in mare annegati con il rimpallo di responsabilità e dalla brutta faccia della politica che ci dà ansia. Subiamo tutto questo e non possiamo farci niente: solo mangiare questa minestra.

La replica di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini non ha esitato a replicare e ha spiegato perché non ha alcuna intenzione di ritrattare quanto detto nel suo discorso contro la violenza sui social: "Lei ha ragione quando dice che ci troviamo in un periodo storico particolare, nel quale ogni giorno siamo bersagliati da messaggi negativi, di fronte ai quali poco possiamo. Ma questo non giustifica mai, e sottolineo mai, la violenza di molti post che dissacrano per il gusto di farlo, senza nessun altro contenuto o intento. Era contro quel tipo di messaggi che mi sono scagliato e continuerò a farlo. Un caro saluto!".