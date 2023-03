Signorini contro la violenza sui social: “La legge imponga la carta d’identità, metteteci la faccia” Nella polarizzazione dello scontro sui Donnalisi, il conduttore del GFVip si sofferma per rimarcare che è fondamentale non superare il limite della polemica, proponendo una sorta di patente per i social. “Gli insulti peggiori vengono da profili fake che nascondono certe identità…”.

A cura di Giulia Turco

Il GFVip non può più fare a meno del popolo di Twitter. Da quando Giulia Salemi ha il compito di portare in studio il sentiment da fuori, il pubblico sui social ha assunto un ruolo centrale nelle dinamiche della Casa. Nel corso della puntata, vengono chiamate in causa due esponenti di schieramenti opposti, ma ben presto il conduttore prende la parola per rimarcare che è fondamentale non superare il limite della polemica, proponendo una sorta di patente per i social.

La proposta di Alfonso per arginare l'odio e le minacce sui social

"Sicuramente il web sbaglia, perché le considerazioni che si fanno sui social sono veramente crudeli", sentenzia Alfonso. "Voi che sostenete questo programma, penso che sarete i primi a capire che i social sono la terra di nessuno", si rivolge al pubblico. "A Murgia, ad esempio, hanno augurato la morte, a Ciacci di morire in ospedale", ricorda. "Sono cose orribili e Grande Fratello si dissocia completamente. La passione non può legittimare la violenza o la cattiveria gratuita. Oltre che per inneggiare ai Donnalisi, usate questi strumenti per prendere in mano alla situazione", invita le due fan in studio, in rappresentanza del pubblico social.

Io sono dell'idea che basterebbe una carta d'identità sui social e tutto questo finirebbe, perché quando uno ci mette la faccia i leoni da tastiera se ne stanno a casa. Purtroppo in Italia questa semplicissima legge non c'è. Per di più, mi dicono che gli insulti peggiori vengono da profili fake, costruiti ad arte, con 3 o 4 follower, e che dietro si nascondono certe identità…

Alba e Carmela le fan dei Donnalisi

In studio, da un paio di puntate, sono protagoniste due ragazze esponenti delle due fazioni contrapposte sulla tematica Donnalisi. Si chiamano Carmela e Alba. Quest'ultima in particolare, a sua volta, è diventata un vero e proprio meme, per la foga che mette nel suo ruolo di sostenitrice della coppia.