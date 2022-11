Signorini punge Sonia Bruganelli: “Le ho chiesto il jet privato, ma deve andare a comprare il pane” Di ritorno da Parigi, il conduttore del GFVip è costretto a constatare un ritardo sul volo per Roma e coglie la palla al balzo per una frecciatina all’opinionista: “Le ho chiesto un passaggio sul jet privato, ma non può”. Lei risponde senza farsi attendere.

A cura di Giulia Turco

Alfonso Signorini coglie la palla al balzo per lanciare una frecciatina piccata a Sonia Bruganelli. Il conduttore è di ritorno da Parigi, dove ha trascorso qualche giorno di vacanza approfittando della pausa dal Grande Fratello Vip. Neanche il tempo di disfare le valigie, che per Alfonso è già tempo di puntata, ma un ritardo sul suo volo di ritorno potrebbe compromettere le prove in studio a Cinecittà.

Ritardo per l'aereo di Signorini di ritorno da Parigi

Toccata e fuga per il conduttore che ha voluto spendere al meglio la prima settimana di pausa di questa edizione tra una puntata e l'altra del GFVip. Si è goduto qualche giorno nella sua amata Parigi, giusto il tempo di staccare la spina e tornare carico di energia. Arrivato in aeroporto la mattina di lunedì 21 novembre, Signorini scopre un ritardo sul suo volo per Roma. "Ce la faremo questa sera a presentare il GFVip? Vi tengo aggiornati”, ironizza. Poi, finalmente imbarcato, registra un'ultima Instagram Story. "Ho chiesto un passaggio all’aereo della Bruganelli, però mi ha detto che lei lo deve usare per andare a prendere il pane stamattina, quindi non me lo può dare. Si aspetta”. Lei non attende a rispondere, altrettanto ironica: "Dovevo prendere un caffè a Napoli prima, dopo il pane".

La polemica sui jet privati di Sonia Bruganelli

Da diversi anni Sonia Bruganelli è nel ciclone delle accuse per la sua abitudine ad utilizzare, quando l’esigenza lo richiede, jet privati al posto di aerei di linea. Una battaglia dalla quale tenta di smarcarsi fin dal 2017 sui social, rispondendo alle accuse con una serie di provocazioni postando gli scatti dei suoi viaggi a bordo dei mezzi privati. Da quando è diventata un volto fisso della prima serata di Canale 5, inevitabilmente la questione è tornata a far discutere. “Giuro che prima o poi la smetto….”, scriveva su Instagram fino allo scorso luglio. “Per ora però preferisco pagarmi un aereo privato piuttosto che aspettare ore in aeroporto, rischiare di vedere annullato il mio volo, perdere bagaglio, riprendermi il Covid e fare storie dove insulto le compagnie low cost”.