Signorini: “Antonino Spinalbese che definisce Oriana Marzoli una Porsche è maschilista e supponente” Sul settimanale Chi, Alfonso Signorini ha condannato l’uscita infelice di Antonino Spinalbese, che ha paragonato Oriana Marzoli a una Porsche, dicendo che lui desidera una Ferrari.

A cura di Daniela Seclì

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset e Endemol Shine Italy

Alfonso Signorini ha pubblicato sul settimanale Chi, la lettera di un lettore che ha giudicato il comportamento di Antonino Spinalbese nei confronti di Oriana Marzoli "diseducativo, incivile e da gran villano". Il conduttore del Grande Fratello Vip si è detto in gran parte d'accordo con lui. Ecco perché.

Le critiche ad Antonino Spinalbese per il comportamento avuto con Oriana Marzoli

Un lettore di nome Marco, ha scritto ad Alfonso Signorini per manifestare le sue perplessità circa il comportamento tenuto da Antonino Spinalbese nei confronti di Oriana Marzoli, giudicata per avere detto di sentire la mancanza del suo cane e definita dal gieffino una "Porsche" mentre lui desidera una "Ferrari". Ecco alcuni stralci della lettera:

Ho assistito in questi giorni al comportamento (che trovo altamente diseducativo, di poca costumanza e zero rispetto) di Antonino Spinalbese nei riguardi di Oriana. Perché dico questo? […] Ci sono uomini e donne che, oltre a non avere più i genitori (o ad avere con gli stessi pessimi rapporti), né fratelli o sorelle, non hanno neppure figli (o non possono averli), in ciò trovando, comunque e a maggior ragione, un amore di vita in un animaletto, che è quanto di più caro ci possa essere: sono esseri viventi che per chi scrive sono financo superiori all'essere umano. È altrettanto doloroso essere distante dal proprio caro pelosetto: svilire una donna solo perché abbia osato accostare il suo amore per il proprio animaletto a quello per un figlio lo trovo altamente diseducativo, molto poco costumato, incivile e da gran villano.

E ha concluso: "Non mi appare, dunque, che Antonino abbia un valido motivo per fare un dramma della propria condizione e, men che meno, per dare, senza ratio alcuna, della superficiale ad una donna, in ciò giudicandola pubblicamente come donna di poco spessore umano (perché lui vuole una Ferrari: ma chi è, Schumacher?). […] Ripeto: trovo arrogante, diseducativo e spregevole il comportamento di Antonino, tanto verso le donne, quanto verso i pelosetti".

La replica di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini si è detto tutto sommato d'accordo con il lettore del suo settimanale e ha rimarcato come anche in diretta abbia redarguito Spinalbese per la frase infelice rivolta a Oriana, sulla Porsche e la Ferrari: