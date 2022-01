“Secondo me è gay, ha rotto i cogl***i”, Nathaly Caldonazzo attacca Barù al GF Vip Nella casa del Grande Fratello Vip, Nathaly Caldonazzo è stufa dei modi di fare di Barù Gaetani, che sempre più spesso fa battute cattive sia a lei che ad altre inquiline. La showgirl si è allora sfogata, sostenendo che sia gay e che odi le donne.

A cura di Elisabetta Murina

Nella casa del Grande Fratello Vip, Barù Gaetani sta suscitando le antipatie di alcune inquiline per le sue uscite troppo spesso di cattivo gusto. A pensarla così sono in particolare Nathaly Caldonazzo e Jessica Selassiè, che nella puntata di lunedì 24 gennaio l'hanno anche nominato, stufe dei suoi modi di fare. La prima ha perso la pazienza ed è finita al centro delle polemiche sui social per averlo definito "gay" e "che odia le donne". La principessa, invece, è rimasta delusa dalla sua decisione di fare un passo indietro nel loro rapporto.

La frase di Nathaly contro Barù

“Secondo è me gay sotto sotto, se odi così tanto le donne", ha detto Nathaly parlando con Miriana Trevisan in camera da letto e riferendosi a Barù. Alla showgirl non piacciono i suoi modi di fare e le battute di cattivo gusto che spesso fa, sia a lei che ad altre coinquiline. "Sarà in competizione con noi. Ma sta di fatto che ha rotto i cog***ni", continua Nathaly, aggiungendo anche: "Di parlare male io non te lo permetto più. Infatti l'ho anche nominato". A quel punto interviene Miriana, spiegando di aver avuto inizialmente la stessa impressione sul suo orientamento sessuale, ma di averla poi cambiato idea: "L'avevamo pensato tutte all'inizio. Però per me non è gay".

Il comportamento di Barù nella casa del GF Vip

Le battute di Barù si sono trasformate in breve tempo da goliardiche a cattive e non sono di certo passate inosservate agli occhi di alcuni inquilini. Prima fra tutti, Nathaly, che si è più volte lamentata del compagno e delle sue uscite fuori luogo: "Ne ha una per tutti, sempre cattive". Anche Jessica Selassié ha iniziato a vederlo sotto un'altra luce, dopo un avvicinamento iniziale che aveva fatto pensare potesse nascere un sentimento oltre l'amicizia. Messo alle strette, però, Barù aveva rivelato di non essere minimamente interessato a Jessica, nonostante le costanti attenzioni e i momenti passati insieme facessero pensare tutt'altro. Tutte queste motivazioni hanno portato sia la principessa che Nathaly a nominarlo, mettendo così a rischio la sua permanenza nella casa del GF Vip.