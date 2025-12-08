Scopre in diretta che la figlia Suamy Rispoli è stata ritrovata, l’inviato: “È quasi svenuta tra le mie braccia”

Un momento di televisione destinato a restare nella memoria di molti. Ieri pomeriggio, durante Ore14 su Rai2, la madre di Suamy Rispoli ha appreso in diretta che sua figlia — scomparsa cinque giorni prima — era stata finalmente ritrovata. Un annuncio che ha scatenato lacrime, abbracci e un’immensa emozione, raccontata sui social dal giornalista e inviato Andrea Ruberto: “È stato uno dei più bei regali che questo lavoro potesse concedermi”.

La notizia del ritrovamento in diretta

La sorpresa è arrivata ieri, 7 dicembre, durante la puntata di Ore14. Alla madre di Suamy Rispoli è stato mostrato un messaggio, ricevuto proprio in tempo reale dall'inviato, che confermava il ritrovamento di sua figlia: la ragazza era stata rintracciata dai carabinieri a Napoli, in zona Miano, e stava bene. Nel momento in cui la notizia è stata letta, la reazione è stata spontanea e potente: pianto, abbracci, incredulità. Andrea Ruberto, che stava intervistando la donna, l’ha aiutata a restare in piedi: “Mi abbraccia, la sorreggo… sento che sta per svenire tra le mie braccia dall’emozione”, ha raccontato pochi minuti dopo su Instagram, condividendo l’intensità di quell’attimo. Per la famiglia, per la redazione, per tutti – un sospiro di sollievo e un grido silenzioso di gioia.

Cosa era accaduto a Suamy Rispoli

Tutto era iniziato il 2 dicembre a Portici, in provincia di Napoli, quando la 16enne — affidata a una casa famiglia dopo la sospensione della potestà genitoriale — non aveva fatto rientro dopo la scuola. Il suo telefono risultava spento dalle 14:30 di quel giorno e, da allora, di lei non si avevano più notizie. La direttrice della struttura ha subito denunciato l’allontanamento obbligatorio ai carabinieri, mentre la madre, straziata dall’angoscia, aveva subito raccolto un appello social: “Mia figlia è fragile, ho paura che le sia successo qualcosa, aiutami a trovarla”, aveva scritto. Negli giorni successivi, la comunità, amici e associazioni hanno condiviso la foto della ragazza e diffuso la sua storia, nella speranza di ritrovarla presto. Per fortuna, la bella notizia è arrivata ieri proprio nel più impensabile dei modi: sotto gli occhi dei telespettatori di Rai2.