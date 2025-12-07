napoli
video suggerito
video suggerito

Ritrovata Suamy Rispoli, la 16enne scomparsa da Portici nei giorni scorsi

I carabinieri hanno ritrovato la giovane, scomparsa da Portici nei giorni scorsi: sta bene. La ragazza avrebbe detto ad un’amica di non cercarla.
Notizie dell’ultima ora nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Giuseppe Cozzolino
304 CONDIVISIONI
Suamy Rispoli, la 16enne scomparsa da Portici (Napoli)
Suamy Rispoli, la 16enne scomparsa da Portici (Napoli)

Ritrovata dai carabinieri Suamy Rispoli, la 16enne scomparsa da Portici nei giorni scorsi. Lo hanno fatto sapere i militari dell'Arma. La ragazza, originaria di Secondigliano ma affidata ad una casa famiglia di Portici, nel Napoletano, era scomparsa da quattro giorni. A lanciare l'allarme era stata la madre, a cui era era stata sospesa la potestà genitoriale. La giovane non aveva fatto ritorno da scuola ed era sparita nel nulla.

Secondo quanto ricostruito nelle ore successive alla scomparsa, il telefono della giovane sarebbe risultato staccato dalle 14.30 dello scorso 2 dicembre, dopo l'uscita da scuola. La madre aveva poi spiegato ai carabinieri che la giovane non si fosse mai comportata in quel modo, né che avesse dato segni di squilibrio. Il giorno dopo la giovane avrebbe contattato un'amico alla quale avrebbe detto di non cercarla. Oggi per fortuna il lieto fine, con i carabinieri che l'hanno ritrovata sana e salva.

Cronaca
Persone scomparse
304 CONDIVISIONI
Immagine
A Napoli è esploso il bubbone di gazebo e tavolini. Ci sono 9 tipi di accertamenti in corso
Verifiche a tappeto sulle occupazioni di suolo tra via Luca Giordano e via Scarlatti
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views