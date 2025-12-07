Ritrovata Suamy Rispoli, la 16enne scomparsa da Portici nei giorni scorsi

I carabinieri hanno ritrovato la giovane, scomparsa da Portici nei giorni scorsi: sta bene. La ragazza avrebbe detto ad un’amica di non cercarla.

Suamy Rispoli, la 16enne scomparsa da Portici (Napoli)

Ritrovata dai carabinieri Suamy Rispoli, la 16enne scomparsa da Portici nei giorni scorsi. Lo hanno fatto sapere i militari dell'Arma. La ragazza, originaria di Secondigliano ma affidata ad una casa famiglia di Portici, nel Napoletano, era scomparsa da quattro giorni. A lanciare l'allarme era stata la madre, a cui era era stata sospesa la potestà genitoriale. La giovane non aveva fatto ritorno da scuola ed era sparita nel nulla.

Secondo quanto ricostruito nelle ore successive alla scomparsa, il telefono della giovane sarebbe risultato staccato dalle 14.30 dello scorso 2 dicembre, dopo l'uscita da scuola. La madre aveva poi spiegato ai carabinieri che la giovane non si fosse mai comportata in quel modo, né che avesse dato segni di squilibrio. Il giorno dopo la giovane avrebbe contattato un'amico alla quale avrebbe detto di non cercarla. Oggi per fortuna il lieto fine, con i carabinieri che l'hanno ritrovata sana e salva.