Sedicenne scomparsa da Portici, il messaggio all’amica: “Non mi cercate”. Era affidata a casa famiglia

I carabinieri sono alla ricerca di Suamy Rispoli, scomparsa il 2 dicembre a Portici (Napoli); la ragazza era affidata a una casa famiglia, non sarebbe tornata alla struttura dopo la scuola.
A cura di Nico Falco
Suamy Rispoli, la 16enne scomparsa da Portici (Napoli)
Una ragazzina di 16 anni, Suamy Rispoli, affidata a una casa famiglia di Portici (Napoli), è scomparsa e non si hanno sue notizie da quattro giorni; la denuncia è stata presentata lo scorso 2 dicembre dalla direttrice della struttura, ma si è appreso soltanto oggi perché la madre, a cui è stata sospesa la potestà genitoriale, ha lanciato l'allarme. Le ultime tracce risalgono a martedì, quando la giovanissima, dopo essere stata a scuola, non ha fatto ritorno nella casa famiglia.

Secondo quanto affermato nella denuncia, la ragazzina sarebbe andata regolarmente a scuola il 2 dicembre, ma, dopo l'uscita, non sarebbe rientrata nella struttura in cui era ospite; il suo telefono risulterebbe staccato dalle 14.30 di quel giorno. La madre ha detto ai carabinieri che "è la prima volta che si comporta in questa maniera" e che "non ha mai dato segni di squilibrio".

La donna ha poi aggiunto che il giorno successivo, il 3 dicembre, Suamy Rispoli avrebbe contattato un'amica e le avrebbe detto che non avrebbero dovuto cercarla. "Doveva essere al sicuro, protetta – continua la donna – invece non so che fine abbia fatto". Sempre secondo quanto riferito dalla madre, la 16enne, al momento della scomparsa, indossava una maglietta blu, un jeans e un pellicciotto nero e aveva con sé lo zaino della scuola.

