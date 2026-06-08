Portici, morto Francesco Zenti, comandante della Polizia Municipale. Il sindaco: “Perdita per la città”

Malato da tempo, Francesco Zenti, comandante della Polizia Municipale di Portici, è venuto a mancare nelle scorse ore. Il sindaco Teodonno e l’ex sindaco Cuomo lo hanno ricordato sui social.

Francesco Zenti

Lutto nella comunità di Portici, cittadina della provincia di Napoli all'ombra del Vesuvio, per la morte di Francesco Zenti, comandante della Polizia Municipale; malato da tempo, Zenti è venuto a mancare nelle scorse ore, a 57 anni. La notizia, come detto, ha sconvolto la comunità di Portici e il sindaco, Claudio Teodonno, appresa la notizia, ha voluto ricordare il comandante della Polizia Municipale con un messaggio sui social. "Con profondo dispiacere – ha scritto il primo cittadino – ho appreso della scomparsa del Comandante della Polizia Municipale di Portici, Dott. Francesco Zenti. La città perde al tempo stesso un eccellente dirigente ma soprattutto una persona dalle spiccate qualità umane. Sicuro di interpretare il sentimento di tutti, partecipo ai familiari a nome mio e dell'intera comunità porticese le più sentite condoglianze".

Anche l'ex sindaco di Portici, Enzo Cuomo, che pure aveva lavorato a stretto contatto con il comandante Zenti, ha voluto dedicargli un messaggio sui social. "La morte del Comandante della Polizia Municipale di Portici Francesco Zenti rappresenta una grave perdita per l'Amministrazione Comunale di Portici, per il Corpo della Polizia Municipale, per l'intera comunità vesuviana nei cui Comuni, Ercolano prima e Portici poi, aveva lavorato con unanimi riconoscimenti" ha scritto Cuomo.

"Ha servito con professionalità e dedizione – ha scritto ancora Cuomo – le città in cui ha lavorato lasciando di sé stima ed affetto, valori rari in ambienti di lavoro. Sono stato il suo sindaco e quindi il suo capo, ma il nostro rapporto è stato da subito amicale sebbene lui continuasse ed ha continuato fino alla fine a darmi del lei o del voi, non per marcare una distanza quanto per il rispetto verso la funzione istituzionale".